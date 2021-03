Cruce de acusaciones y discursos crispados en los actos de precampaña de las elecciones de Madrid

Pedro Sánchez ha arropado este sábado al candidato socialista de las elecciones de Madrid, Ángel Gabilondo, en la presentación oficial de la lista del PSOE a la Comunidad de Madrid.

"No se me antoja que haya programa más progresista ni acción más valiente que evitar que Madrid caiga en manos de la coalición de ultraderecha y solo puede haber un partido político que lo haga posible, que es el PSOE y el candidato Ángel Gabilondo", ha subrayado el presidente del Gobierno. No obstante, durante la hora que ha durado su discursos con críticas al PP y a Isabel Díaz Ayuso, la candidata popular a las elecciones a la Asamblea de Madrid, Sánchez no los ha nombrado ni una vez.

A la búsqueda de los votos en Madrid

También han iniciado la precampaña otros partidos como Ciudadanos, Más Madrid o Podemos.

En la formación morada se despedía ante los suyos como vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, quien ha sido alabado a sus compañeras de partido. También él ha arremetido contra el Gobierno de Madrid: "Bastión de la derecha corrupta". Para Iglesias hay que formar una gran coalición de izquierdas en la región y que esta comunidad, ha dicho, deje de ser un Paraíso Fiscal.

Desde Más Madrid se han repetido las críticas a la gestión de los populares.

Por su parte, Edmundo Bal también ha estado apoyado por la vicealcaldesa, Begoña Villacis, y por Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos a nivel nacional. Bal ha reclamado el voto del centro: "Yo vengo aquí a frenar a los extremos".

Para el Partido Popular las elecciones en Madrid serán el primer paso del adiós de Sánchez. "La moción de censura hay que hacérsela a Sánchez cada vez que se abran las urnas y está en manos de los españoles hacérsela el próximo 4 de mayo en Madrid", ha defendido Teodoro García Egea.