Cronología de la controvertida y fallida Ley del Aborto de Gallardón

El presidente del Gobierno anunciaba que renuncia a la Ley del Aborto de Gallardón. Una noticia que se venía fraguando desde hace tiempo, porque la ley llevaba tiempo aparcada en un cajón.

Rajoy reconoce que no ha conseguido el consenso necesario, y no quiere aprobar una ley que sea derogada por el próximo gobierno. Se limitará a hacer algún retoque a la ley actual, pero no a reformarla por completo, como pretendía al principio de la legislatura.



Ha sido una ley controvertida y criticada por los demás grupos políticos desde el primer momento, cuando en 2011 el Partido Popular ganó las elecciones y comenzó su proyecto para modificar la ley sobre el Aborto de Zapatero. Desde ese momento, así han sido los pasos que ha ido tomando el Ejecutivo en este tema:

Noviembre 2011. El PP gana las elecciones y comienza su proyecto para modificar la ley de Zapatero.

26-07-2012. El ministro de Justicia asegura que la reforma de la reforma de la Ley del Aborto será "acorde" a la doctrina del Constitucional, al ser preguntado por las polémicas novedades de la norma.

09-10-2013. Femen irrumpe en el Congreso al grito de 'El aborto es sagrado'.

Diciembre 2013: Tras dos años, Rajoy da luz verde al proyecto de Ley.

21-12-2013. Tras su aprobación por el Gobierno, así son las claves de la nueva Ley del Aborto.

23-12-2013. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, amenaza con llevar la reforma del aborto ante el Tribunal Constitucional en caso de que el Gobierno no la retire.



28-12-2013. El ministro de Justicia afrima que él sí que "tendría un hijo con malformaciones graves", asegura que la reforma del aborto es la más avanzada y progresista que ha hecho el Gobierno jamás.

03-01-2014. El PSOE exige desde el Congreso la retirada urgente del "vergonzoso" anteproyecto de ley del aborto.

08-01-2014. Rajoy pide a Gallardón que escuche a los barones del PP para mejorar el texto del aborto

09-01-2014. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, asegura que es necesario un mayor nivel de diálogo.

10-01-2014. El Ministerio de Justicia anuncia que habrá "cambios no sustanciales" después de que desde dentro del propio partido, surgieran críticas.

14-01-2014. La creación de 'El Tren de la libertad' gana cada vez más adepto y bajo el lema 'Porque yo decido', varias asociaciones de mujeres viajan a Madrid para mostrar su rechazo al anteproyecto de ley.

15-01-2014.- El Gobierno retoma el anteproyecto de Ley y lo modifica, Gallardón admite "mejoras" que "no desvirtuarán el proyecto".

16-01-2014.- El PP de Extremadura se planta ante el Gobierno y le exige paralizar la reforma.

18-01-2014.- El PSOE asturiano presenta en la Junta una proposición para exigir retirar ley del aborto.

18-01-2014.- The New York Times califica de "alarmante" el debate del aborto en España.

21-01-2014.- La mayoría de grupos políticos del Parlamento Europeo reclaman la retirada del anteproyecto de ley.



23-01-2014.- Rajoy admite que la reforma es "controvertida" y "susceptible de mejoras".

01-02-2014. Gallardón asegura que "no habrá un insulto que me haga abdicar de garantizar el derecho del no nacido".

09-02-2014. El Congreso decidirá con voto secreto si pide retirar la reforma del aborto.

12-02-2014. Desde el PSOE aseguran que si parte del PP votase lo que piensa, se retiraría la reforma.

07-03-2014. Dos activistas de Femen se encadenan en una basílica de Barcelona en protesta por la ley del aborto.

29-06-2014. Gallardón asegura que la reforma del aborto incluirá una lista cerrada de malformaciones incompatibles con la vida.

11-08-2014. Monago presenta una propuesta para que el Gobierno paralice la ley del aborto.

21-09-2014. La Marcha por la Vida advierte a Rajoy de que se juega millones de votos si no deroga la ley del aborto.

23-09-2014. El Ejecutivo de Mariano Rajoy da marcha atrás y renuncia a la larga y polémica Ley del Aborto.