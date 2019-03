La última propuesta del PP en materia de maternidad ha desatado la polémica. El partido de Pablo Casado ha lanzado la idea de aplazar durante el periodo de gestación la expulsión de mujeres inmigrantes sin papeles que estén embarazadas, en caso de que manifiesten su voluntad de entregar a su hijo en adopción.

Esta propuesta ya está recogida en el Protocolo contra el Abandono de recién nacidos de la Comunidad de Madrid puesto en marcha en 2009 y el objetivo del PP es implementar esta normativa a nivel nacional.

Una vez efectuada la entrega en adopción del bebé, si la madre continúa en situación irregular puede ser expulsada "por cualquier otro motivo recogido en la ley", han indicado desde 'Génova'.

Las respuestas no se hicieron esperar y la más dura fue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que a través de su cuenta de Twitter escribía: "Machistas. Racistas. Clasistas. Solo faltaba secuestradores de niños. Fascistas. Toda persona demócrata debe votar en las próximas elecciones para impedir que esta gentuza pueda llegar al poder".

"Esta reforma es repugnante e inconstitucional, por lo que de ser puesta en marcha se enfrentará inmediatamente con la total oposición de todo el estamento jurídico", ha subrayado Daniel Méndez, presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ha instado al Gobierno a condenar y confirmar su ilegalidad "de forma inmediata".

A las críticas también se ha sumado el candidato de Más Madrid a las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, que ha considerado "moralmente repugnante" la propuesta del PP para que dar a un hijo en adopción sea una causa para evitar la expulsión inmediata de una mujer inmigrante en situación irregular.

También se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, que ha afirmado que no le parece "una buena opción" que se proponga posibilidad de que mujeres inmigrantes en situación irregular den en adopción a sus hijos para quedarse en el país "No me parece una buena opción desde el punto de vista de los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular", ha dicho

La formación liderada por Pablo Casado ha negado esta propuesta y ha subrayado que su partido busca "evitar por razones humanitarias y por la protección del menor y de la madre" cuestiones como utilizar los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción "como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer". "A todas las mujeres estén el la situación que estén, tanto legal como ilegal, gozarán de las mismas garantías, protección, derechos y ayudas en caso de dar el bebe en adopción", ha subrayado las mismas fuentes.