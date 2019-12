Críticas al alcalde de Oviedo por cargar gastos de su mujer en un viaje

El grupo municipal Somos Oviedo denuncia que el alcalde de la ciudad, del Partido Popular, ha cargado al Ayuntamiento un viaje a Madrid de fin de semana en dónde tenía sólo un acto oficial.

El problema es que Alfredo Canteli acudió con su mujer y pasó al consistorio los gastos del hotel y comidas de casi 1.000 euros.

El alcalde argumentó que él no cobra ningún sueldo del Ayuntamiento y que el cargo fue de un café. No obstante, recalcó que no volverá a ocurrir.