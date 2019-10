Cristina Morales, premio Nacional de Narrativa, sobre Cataluña: "Es una alegría que haya fuego en vez de cafeterías abiertas"

La ganadora del premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa de 2019, Cristina Morales, ha reconocido que siente "alegría" de ver las protestas contra la sentencia del procés en las calles de Barcelona, ciudad en la que vive. Considera que es la Policía quien ejerce "la violencia" en estas concentraciones.

"Es una alegría ver el centro de Barcelona, las vías comerciales tomadas por la explotación turísticas y capitalista, de las que estamos desposeídas quienes vivimos ahí. Es una alegría que haya fuego en vez de tiendas y cafeterías abiertas", ha subrayado

Morales ha criticado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las protestas de Cataluña. "La violencia es la de la Policía; lo único que se puede esperar de la Policía. Es un cuerpo violento ante el que solo cabe el sometimiento o la autodefensa", ha defendido.

A pesar de esta dura crítica, la premiada no contempla rechazar el galardón que le ha concedido el Ministerio de Cultura y Deporte, y ha asegurado que le es indiferente la postura del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el tema catalán. "Lo que hagan en los despachos no me interesa en absoluto", ha recalcado.