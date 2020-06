Cristina Cifuentes sobre la polémica del máster: "No pienso dimitir, las explicaciones las tiene que dar la universidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pasado por La Brújula de Onda Cero donde se ha defendido de las informaciones que la culpaban de obtener ilegalmente un master por la universidad Rey Juan Carlos. "Cuando iba a pagar las tasas se dieron cuenta de que había un error y el profesor rectificó", "fue un error que afectó a más personas". Lamenta que "me he defendido sobre un ataque sin fundamento", "he actuado con total honestidad y me han hecho una acusación falsa".

Explica que no ha comparecido antes ante los medios debido a que ha estado recabando información. "No he salido antes porque me parecía importante presentar la información, y era importante que fuera los documentos oficiales", pero finalmente "he podido recabar la documentación oficial que acredita que no ha habido ninguna irregularidad".

En lo personal afirma sentirse molesta por lo sucedido. "Es doloroso. Todos han ratificado que defendí el TFM el día 2 de julio de 2012. Ha habido un error en la transcripción de las calificaciones".

Por ello es contundente al afirmar que "de ninguna manera voy a dimitir", y tras la documentación aportada "las explicaciones las tiene que dar la Universidad". Denuncia que a su modo de ver "el ataque no es político, también afecta a lo personal", y por ello manda un aviso a quienes quieren que se vaya. "Si alguien piensa que me va a hacer daño está muy equivocado".