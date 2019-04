Cristina Cifuentes podría haber mentido en su curriculum desde hace 25 años

NUEVAS INFORMACIONES SOBRE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Cristina Cifuentes mantiene su posición, no va a dimitir si no se lo pide Mariano Rajoy. El presidente va a tomar las riendas de la situación después de que las negociaciones entre PP y C's no hayan llegado a buen puerto. Nuevas informaciones publicadas por Eldiario.es dicen que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ido mintiendo en su currículum desde hace 25 años. Durante estas siete legislaturas habrían ido apareciendo y desapareciendo estudios de su CV.