El PP cree que con la reforma de la malversación ocurrirá lo mismo que con el solo sí es sí

En el caso de que estas enmiendas salgan adelante, en el caso de que el presidente del gobierno acepte las propuestas de los partidos independentistas... convocar un referéndum ilegal y proclamar la independencia de una parte del territorio nacional será casi gratuito en términos penales. La enmienda de Esquerra aún no se ha presentado y puede haber cambios, pero por ahora la clave es esta.

Si el dinero publico no va a al bolsillo del malversador, las penas han de ser más bajas. Según 'eldiario.es', se mantendrían en 8 los años de cárcel para quien malverse para beneficio propio, pero en el caso de los que no, la pena iría de 6 meses a 4 años... La inhabilitación quedaría entre los 4 y los 5 años.

Junts quiere suavizarlo aún más... Que no sea delito todo aquello "que tiene que ver con la acción política con la ejecución de un programa electoral". Mientras, el Gobierno pide calma hasta que se presenten todas las enmiendas.

No insisten en que "no va a haber ninguna relajación en la lucha contra la corrupción". Los socios aseguran que tienen una posición propia pero no concretan si van a apoyar la enmienda de Esquerra, aunque Yolanda Díaz ha asegurado "con rotundidad" que "Unidas Podemos no está presentando enmiendas al delito de malversación".

El PP critica la reforma

Desde el PP avisan de que la ley del delito de malversación puede pasar como con la ley del 'solo sí es sí'. "Vamos a ver una cadena de sentencias de revisión de condenas que se van a beneficiar del regalo que Sánchez quiere hacer a los independentistas", ha asegurado Esteban González Pons, vicesecretario institucional del Partido Popular.

Creen Sánchez también quiere beneficiar a su partido y ponen el foco en las condenas por los ERE de Andalucía. Este viernes, concluye el plazo de enmiendas.