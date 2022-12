Yolanda Díaz, la ministra que consideraba a Castillo una "brizna de esperanza" para Perú y una "oportunidad para la democracia"

Perú vive un intenso día después tras el caos político que ha sucumbido en el país. La intención de Pedro Castillo de atrincherarse en el poder a cualquier precio le ha terminado por salir muy cara, al tratar de disolver el Parlamento sin tener potestad para hacerlo, y poco antes de que se votara una moción de censura contra él. La oposición e incluso algunos de sus ministros le acusaron de dar un golpe de Estado y las Fuerzas Armadas se negaron a acatar sus órdenes.

Finalmente, Castillo fue destituido y detenido. Las reacciones en España no se hicieron esperar, aunque fue por parte de la oposición. La presidenta de ciudadanos, Inés Arrimadas, dijo que "el intento de autogolpe de Pedro Castillo en Perú desnuda una vez más el rostro totalitario del populismo". Desde Vox, hubo comentarios similares, criticando a PSOE y Podemos por apoyar a Castillo y haberlo hecho también con la vicepresidenta argentina Kirchner, que había sido condenada 24 horas antes por corrupción, y hablando de "izquierda criminal".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, escribió un mensaje a través de Twitter, indicando que "seguimos con interés lo que está aconteciendo en un país hermano como Perú y manifestamos nuestro apoyo al pueblo peruano, su Constitución, su democracia y sus instituciones", añadiendo su deseo de "que se imponga pacíficamente el orden constitucional", y considerando que "el populismo nunca es la solución". La izquierda, en cambio, no dijo nada.

Primeras posiciones

Desde primera hora de la mañana, las miradas estaban en PSOE y Podemos, socios de coalición en el Gobierno de España, que no habían dicho ni una sola palabra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba estar preparado para "trabajar con el nuevo presidente y su equipo" y no ha dicho absolutamente nada sobre lo que hizo Castillo este pasado miércoles. Tampoco el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien, tras felicitar a Castillo por su victoria en las elecciones del año pasado, aseguraba desear que "la ultraderecha no diera un golpe de Estado", algo que finalmente ha tratado de hacer el propio Pedro Castillo.

Sí se ha pronunciado la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien se refirió a Pedro Castillo como una "brizna de esperanza" para Perú y como una "oportunidad para la democracia". Asegura estar "con el pueblo peruano, lamentar profundamente la vulneración de las normas democráticas", añadiendo que "el Gobierno de España está siempre a favor de las reglas constitucionales, democráticas y de los derechos humanos. En Perú y en cualquier país del mundo".