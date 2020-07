Cotino: "Si vuelvo a vivir un accidente como el del metro de Valencia, actuaría igual"

Cotino se ha querido pronunciar en su blog un día después de la multitudinaria concentración convocada, como cada día 3, por la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro 3J en la Plaza de la Virgen de Valencia, en la que los asistentes pidieron su dimisión.

"No, yo no he olvidado, y creo que Valencia tampoco ha olvidado aquél terrible accidente. Recuerdo perfectamente todo lo que viví el 3 de julio de 2006 y los días posteriores al accidente del metro", subraya quien en aquella época ostentaba el cargo de conseller de Agricultura.

Así, explica que nada más enterarse del siniestro se dirigió a la estación de Jesús y desde allí, acudió a los distintos hospitales de Valencia donde estaban ingresados algunos heridos y, posteriormente, al Instituto Anatómico Forense para estar con las familias. "Intenté acompañarlas en su dolor, en los tanatorios, en la capilla ardiente instalada en el polideportivo en Torrent y en varios funerales", asegura.

"Desde un primer momento pensé, y lo sigo pensando, que mi obligación era estar junto a los familiares, a los que facilité mi número de teléfono móvil para ponerme a su disposición", prosigue Cotino, quien reconoce que habló con todos "las veces que hizo falta, dónde fue necesario" para ayudarles en lo que le solicitaban, como algún "cambio de escolarización de un niño, cuestiones de tipo laboral, de acceso a vivienda o el ingreso en alguna residencia de una persona mayor". "Y aquellos a quienes conseguimos resolver algún problema en aquellos momentos de dolor lo saben; con eso me conformo", destaca.

A su juicio, "estar al lado de las personas que sufren, y más en un accidente como este, es una obligación que tenemos los que estamos al servicio de los ciudadanos". "Todos estábamos preocupados por las familias y procuramos estar a su lado", asevera el presidente de las Cortes.

Según recuerda, siempre ha actuado así en situaciones similares que "por desgracia" le ha tocado vivir, entre las que se ha referido al accidente registrado en 1980 entre un tren y un autobús en Xirivella, con 27 víctimas mortales o a la explosión en un buque en el puerto de Valencia en 1997, donde murieron 18 trabajadores.

"Aunque se trata de cuestiones diferentes que no admiten comparación, también estuve al lado de las víctimas del terrorismo durante los seis años en los que fui Director General de la Policía y viví la crueldad de 60 asesinatos", ha argumentado.

"No quiero participar en juicios paralelos"

Así, reitera que no olvida "ninguno" de esos momentos "tan dramáticos", al igual que el del accidente de 2006, en el que su tarea fue "estar con las victimas e intentar ayudarles de manera desinteresada".

"No participé en otros temas y, por tanto, no puedo explicar cuestiones concretas sobre las investigaciones técnicas, las decisiones de Ferrocarrils, la comisión de investigación en Les Cortes, los trámites judiciales o las sentencias de los tribunales. Por eso no quiero participar en juicios paralelos", ha concluido.