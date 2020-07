Cospedal: "El PSOE ha fallado en su intento de montar un Filesa con el 'caso Gürtel'"

Más audios en Onda Cero

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, exige disculpas al PSOE por negarle la presunción de inocencia al ex tesorero del PP, Jesús Bárcenas, y dice que "el archivo de la causa demuestra el intento fallido por parte del PSOE de montar un Filesa para el PP". "Lo trabajó, se le notó que lo trabajaba y fue prácticamente el brazo armado, en el sentido figurado, de toda esta operación de intentar decir que había toda una trama de financiación ilegal en el PP", ha precisado.

Además, Cospedal considera que la exculpación de Bárcenas le da la razón sobre lo que dijo hace dos años de la utilización política de la policía.

La presidenta castellanomanchega ha criticado que "cuando un político pertenece al PP" el PSOE "niega sistemáticamente" el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, por lo que ha considerado que los socialistas "tendrían que presentar sus disculpas en cuanto al tratamiento de las personas del PP".

Sobre la reincoporación de Bárcenas al Partido Popular, Cospedal ha respondido que dependerá del presidente del partido, Mariano Rajoy.

'Dieta del esfuerzo'

María Dolores de Cospedal ha justificado el importante recorte que va a llevar a cabo Castilla-La Mancha en los próximos meses.

"Prefiero la dieta del esfuerzo antes que subir los impuestos o rebajar pensiones", ha asegurado Cospedal en el programa'Herrera en la Onda' de Onda Cero que ha justificado el plan de ahorro en Castilla-La Mancha "para garantizar los servicios sociales".

"Con la deriva que llevábamos no se podía pagar la sanidad pública, la educación y los servicios sociales", ha añadido.

No al referéndum

Cospedal ha destacado la importancia del pacto alcanzado entre PP y PSOE para la reforma de la Constitución. "Cuando se llega a un acuerdo no hace falta un referéndum porque no lo exige la Constitución", ha afirmado la presidenta castellano manchega.

"España daría una pésima imagen, si cada comunidad autónoma hiciera lo que quisiera", además tiene que ser un país capaz de responder a los desafíos. No entiendo el empecinamiento de algunos grupos en no verlo así", ha dicho María Dolores de Cospedal en Onda Cero.