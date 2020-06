Cospedal, en la OTAN: "En España no se detiene a nadie por pensar distinto, ni por ser independentista, sino por incumplir la Ley"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, acusó al expresidente catalán Carles Puigdemont de mentir y contar "una gran falacia", y subrayó que en España "nadie va a la cárcel por pensar distinto ni por ser independentista". "En España no se detiene a nadie por pensar distinto, ni por ser independentista. En España la prisión preventiva se produce por incumplir la Ley, porque desde este punto de vista todos los independentistas por pensar así estarían en la cárcel", afirmó Cospedal en una rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Defensa de la Alianza.

En el encuentro con los medios, al que también estaba convocada la prensa internacional, algo inusual en sus comparecencias en estas reuniones, Cospedal acusó a Carles Puigdemont de contar "una gran falacia" desde Bruselas, adonde el expresidente catalán se ha trasladado en su intento de evitar la acción de la justicia española. "Cuando una persona que ha sido presidente de la Generalitat de Cataluña dice que en España no se cumple con las normas del Estado de Derecho, hay que rebatirlo y hay que negarlo, porque está faltando a la verdad y está mintiendo", argumentó la también secretaria general del PP.

Cospedal criticó las declaraciones hechas estos días por Puigdemont en la capital europea, principalmente a medios extranjeros, e insistió en que "no se encuentra en una posición complicada con la Justicia porque piense distinto a como piensan otros españoles", sino "por perjudicar el derecho de todos los catalanes". "No es eso lo que está contando", criticó la ministra, quien dijo que "una mentira que se repite mil veces no se convierte en realidad" y aseguró que los países de la Alianza le han trasladado su "apoyo al Gobierno de España" por su gestión de la crisis "en la defensa de la legalidad".

Entre otros, destacó el apoyo del secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, así como de los ministros de Turquía, Alemania, Letonia, Italia, Francia y Portugal. Cospedal no se entrevistó con el ministro belga, un día después de que la crisis catalana acaparara la agenda política en el país con dos debates parlamentarios, en la cámara federal y en la de Flandes, que rechazó una moción de los radicales flamencos del Vlaams Belang en favor de la independencia catalana.

En el Parlamento federal, el primer ministro belga, Charles Michel, aseguró este miércoles que el único "interlocutor" de su Gobierno en esta crisis "es el Gobierno de Madrid", entre críticas de la oposición por las declaraciones de miembros de la N-VA flamenca, partido separatista mayoritario que ha mostrado abiertamente su "simpatía" con "la causa catalana".

La ministra española recordó que desde su llegada a Bruselas Puigdemont "no ha sido recibido por ninguna autoridad comunitaria ni del Gobierno belga" y señaló que, durante la reunión ministerial de este jueves, tuvo la ocasión de mantener muchos encuentros "tanto multilaterales como bilaterales". "He recibido muchos ánimos y adhesiones por parte de los gobiernos representados en el ámbito de la Alianza", aseveró, y se refirió específicamente al respaldo transmitido por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha se pronunció también sobre la huelga general que colapsó este miércoles la red viaria y ferroviaria en Cataluña, en la que, dijo, "algunas personas quisieron boicotear el funcionamiento de servicios de transporte que es lo que más molesta a la ciudadanía". "Estas personas son las que tienen que explicar por qué quieren hacer la vida tan incómoda y empobrecer Cataluña. Fue una clara provocación", concluyó.

Cospedal dijo no querer comentar la declaración de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, en el Tribunal Supremo, pero calificó de "sorprendente que algunos se rasguen las vestiduras por decisiones de los tribunales cuando actúan con completa independencia del poder ejecutivo". Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros autonómicos se trasladaron el pasado 30 de octubre a Bruselas, después de que el Parlamento regional catalán declarase unilateralmente la independencia y el Gobierno español decidiese aplicar el artículo 155 de la Constitución. Los cinco miembros del cesado Gobierno catalán que se encuentran en Bruselas comparecerán el próximo día 17 ante un juzgado de primera instancia belga, que decidirá si acepta o no la euroorden cursada por la Audiencia Nacional para su eventual extradición a España.