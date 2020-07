Cospedal: "España no está ardiendo por los cuatro costados como algunos pretenden"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este jueves que "España no está ardiendo por los cuatro costados como algunos pretenden hacer ver al exterior" después de que el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, haya afirmado en un debate político con el actual presidente, Barak Obama, que no quería que su país fuera por el camino de España.

Cospedal ha manifestado que entiende lo que se dice en las campañas electorales, pero ha manifestado que no va a compartir sus críticas. Tras destacar que a España no le gusta tener que pagar la deuda que tiene, que es lo que incrementa el gasto público, ha aseverado que le disgusta que el candidato elija a su país "como modelo de lo que no le gusta".

"Estamos en el ojo del huracán por una razón: porque hay muchas personas que tienen mucho interés en que el euro no tenga estabilidad y hay algunos que les ha parecido que lo más fácil es atacar a España", ha enfatizado.

A su entender, la imagen que se da de España al exterior depende "mucho" de su ciudadanía, y se ha referido a los incidentes ocurridos frente al Congreso el 25-S que se convirtieron en portada de algunos medios internacionales.

Por ello, ha dicho que hay que defender "las capacidades" de España como país "desde todos los ámbitos: de la política, de los medios de comunicación, del servicio exterior...".

"Lo tenemos que hacer con la prensa extranjera, enseñándoles la auténtica realidad de España. España no está ardiendo por los cuatro costados como algunos pretenden hacer ver al exterior", ha sentenciado.