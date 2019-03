Cospedal, a Artur Mas: "Estar por encima de la ley es caer en populismo y dictadura"

"Así que no vengan dando lecciones quienes quieren estar por encima de la ley", ha dicho Cospedal, defendiendo así la reforma que ha impulsado de la ley del Tribunal Constitucional, que permitirá sancionar a Mas o a cualquier gobernante si incumple las resoluciones de ese organismo.

En la inauguración de la escuela de verano del PP, que se celebra en Lloret de Mar, la dirigente popular ha puesto esta reforma como ejemplo de hacer política "con realismo, con verdad y con hechos". Y ha señalado que este cambio legislativo no se trata de sancionar, sino de "garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley" y para que nadie, incluidos gobernantes, se crea por encima de la ley. En este sentido, Cospedal ha considerado que "hay gobernantes catalanes que se creen permanentemente por encima de la ley".

"Y cuando un gobernante se cree por encima de la ley se cae primero en el populismo y después en la dictadura", ha advertido. María Dolores de Cospedal ha centrado su discurso en atacar a Artur Mas y a su candidatura, y ha pedido a todos los populares que recuerden a los ciudadanos en esta campaña que el presidente catalán ha convocado tres elecciones en cinco años, lo que demuestra su "altísimo sentido de la irresponsabilidad".

Ha lamentado asimismo el "teatro con tintes de sainete" que están protagonizando los soberanistas, que "si no fuera por lo dramático que es, sería una mala comedia". Por eso se ha mostrado convencida de que el 27 de septiembre la ciudadanía catalana "va a decir basta ya" y va a rechazar seguir estando "sometida" a la "presión constante" y a los "intereses de los independentistas".

"El pueblo de Cataluña no se merece que le falten al respeto a su inteligencia, necesita oír la verdad y no a políticos que hablan de soberanismo para tapar sus vergüenzas", ha señalado la secretaria general. Y ha asegurado que la candidatura del PPC que encabeza Xavier García Albiol es "la única que no excluye a nadie" y que "a todo el mundo acoge", porque es la que representa a "todos los catalanes que no quieran consentir que alguien les robe sus derecho a ser catalanes, españoles y europeos".

Por otro lado, Cospedal ha rechazado a quienes acusan al PP de inmovilismo, y que inmovilistas son tanto quienes "dicen a la gente cosas que saben que no van a poder cumplir, como hacen los frentes de izquierdas", o los que prometen "quimeras y cuestiones imposibles" como hacen los soberanistas. Ha asegurado que el PP es el único partido que "garantiza la solidez jurídica y un marco político, social, jurídico y económico para Cataluña y España", tanto ante los soberanistas como ante quienes "prometen todo" y cuando llegan al gobierno certifican que "no pueden hacer nada y ponen en ridículo las instituciones".