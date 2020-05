Los datos de la pandemia de coronavirus en Andalucía muestran una evolución favorable. El lunes fue el primer día sin fallecidos cono coronavirus en Andalucía. Se registraron 8 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 261 pacientes son los que permanecen ingresados en hospitales de Andalucía. De estos ingresos, 64 personas han necesitado cuidados intensivos y están en la UCI.

Personas que han superado el coronavirus en Andalucía

Andalucía suma 60 personas que han superado el coronavirus en las últimas horas, siendo ya 10.671 los pacientes que han recibido el alta desde el inicio de la pandemia.

Situación de los ancianos en Andalucía

Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, han fallecido 528 personas que vivían en residencias de mayores. Además, se calcula un total de 2.677 mayores que son casos positivos de coronavirus.

Municipios de Andalucía sin horarios

Hay un total de 104 municipios andaluces, de hasta 10.000 habitantes, que se sumarán a libertad horaria para pasear, en cuanto se contemple oficialmente este anuncio del Gobierno. En Sevilla, son 68 las localidades que pasan a no tener restricciones horarias. Algunos de estos municipios sevillanos son Aznalcóllar, Casariche, Montellano, Salteras o Villaverde.

Bonos hoteleros para los sanitarios que luchan contra el coronavirus

Se trata de una iniciativa para incentivar el turismo. Bonos hoteleros para los sanitarios. La Diputación de Málaga, Andalucía, va a bonificar un total de 25.000 estancias hoteleras en la provincia para sanitarios de toda España. Serán bonos de cien euros para aquellos profesionales de la sanidad que acudan a hoteles de la provincia de Málaga un mínimo de tres noches y en régimen de alojamiento y desayuno. Se pondrán en marcha una vez se abra la movilidad entre provincias. El presupuesto total de la Diputación para esta iniciativa es de 2,5 millones de euros.

Recogida de libros escolares en los colegios

Unos 200 padres podrán ir a los colegios para recoger los libros que sus hijos dejaron en el colegio antes de decretarse el estado de alarma y el confinamiento. La jornada de recogida la ha organizado el colegio concertado de Jerez, el colegio Nuestra Señora del Pilar. Este martes irán los padres de infantil a partir de las 9 de la mañana y cada clase tiene una hora establecida para evitar aglomeraciones. Será obligatorio el uso de mascarillas y guantes. Además, habrá geles hidroalcohólicos, cartelería informativa e itinerarios mercados para que evitar que la gente se cruce.

La prohibición de servilleteros hunde a los productores en Andalucía

La prohibición de los servilleteros en la hostelería ha puesto en jaque a la empresa Manipulados Macserv III, con sede en Frailes, Jaén, y que lleva 15 años produciendo un millón y medio de servilletas al día para bares, cafeterías, restaurantes y chiringuitos de toda Andalucía, Extremadura y otras provincias de España. La llegada de la pandemia de coronavirus les cogió a punto de ampliar la plantilla e incorporar nueva maquinaria. El mes de marzo era su temporada alta, pero desde entonces tienen todas sus máquinas paradas. Dicen además que el servilletero en lo más higiénico que hay por lo que no entienden cuáles son los motivos que han llevado a su prohibición.

Cambios de comportamiento de los animales en el zoo

El zoo de Fuengirola, en Málaga, lleva 9 semanas cerrado al público y el comportamiento de muchas de sus especies ha dejado de ser el mismo. Los mamíferos son los que más han cambiado su conducta ya que para ellos, los visitantes son grandes estímulos visuales y son animales más curiosos. Los leopardos ya no “defienden du territorio”, los gibones no se dejan ver pues no tienen a quién hacerse notar, a lo que se suman los nacimientos previstos para estos días de primavera.

Temperaturas propias de verano en Andalucía

Suben las temperaturas en toda Andalucía. En Sevilla, hoy se llegará a los 33 grados de máxima. Durante la semana, el termómetro irá subiendo hasta llegar a los 37 grados previstos para este sábado.