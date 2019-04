Corbatas, peluches y 'Juego de Tronos', entre los 326 regalos que recibió la Familia Real en 2015

La Casa Real ha difundido la relación de los 326 regalos recibidos por la Familia Real en 2015, entre los que figuran corbatas, gemelos, placas, estilográficas, bandejas, platos, peluches para las hijas de los Reyes y la serie 'Juego de Tronos' obsequiada al Rey por el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Don Felipe fue el destinatario de casi la mitad de los presentes ofrecidos a la Familia Real durante el año pasado, un total de 151 según el cómputo que ha hecho Zarzuela, seguido de la Reina Letizia, con 80, y de los Reyes conjuntamente, con 57 regalos.

Pese a que apenas participan en actos oficiales, también hubo 16 obsequios para la Princesa de Asturias y su hermana, la Infanta Sofía, mientras que su abuela, la Reina Sofía, recibió doce, su abuelo, el Rey Juan Carlos I, nueve y uno conjuntamente los dos. El régimen de regalos que el Monarca aprobó a finales de 2014 establece que los miembros de la Familia Real no podrán aceptar obsequios que, por su "alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario", puedan "comprometer la dignidad" de sus funciones institucionales, ni "favores o servicios en condiciones ventajosas" ni tampoco préstamos sin interés o dinero.

Zarzuela confirma que ha habido alguno que no se ha aceptado en cumplimiento de esta norma, aunque no se identifica por respeto a quien los ofreció, mientras que sí figuran los que fueron aceptados, aunque sean de escaso valor. Se trata de una pormenorizada relación de todos y cada uno de los recibidos el año pasado, dada a conocer a los ciudadanos a través de la web oficial de la Casa del Rey, en cumplimiento de un compromiso de transparencia no muy extendido entre las Casas Reales europeas.

En la lista figuran, según aclara Zarzuela, aquellos que se consideran "institucionales", relacionados con las actividades oficiales de los miembros de la Familia Real, y cuyo destino final será decidido una vez sean inventariados por Patrimonio Nacional, que se considera la institución destinataria de todos ellos. La relación es extremadamente variopinta, aunque predominan los clásicos objetos protocolarios, como placas conmemorativas, medallas, bandejas, insignias, figuras ornamentales de todo tipo, insignias, libros, las inevitables corbatas o gemelos para don Felipe o los colgantes para doña Letizia.

Zarzuela detalla el destinatario de cada obsequio, la fecha de su entrega, una descripción del objeto, el acto oficial que lo motivó y la persona que con ellos quiso agasajar a la Familia Real. Así, es posible verificar que el 14 de abril de 2015, con motivo de la visita institucional de Felipe VI al Parlamento Europeo, el entonces eurodiputado de Podemos Pablo Iglesias entregó al Rey la "colección completa en bluray de las cuatro temporadas de la serie 'Juego de Tronos".

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) regaló al Rey, el 29 de enero del mismo año, su insignia oficial, con motivo de una audiencia en Zarzuela, mientras que el 6 de febrero el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, le dejó un jarrón de porcelana. Cuando visitó la fragata "Cristóbal Colón" en su base de Rota, Felipe VI se llevó una gorra, una estilográfica y una fotografía dedicada del comandante de la embarcación, también inventariadas. Al igual que el "plato y taza con madera de oquendo" que entregaron al jefe del Estado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y su esposa, en su visita oficial a España, o una "miniatura de la torre de energía eólica" procedente de Siemens España y una baraja recibida en el Congreso de la Abogacía celebrado en Vitoria.

Dos palos de hockey recibió el Rey en la entrega de los premios Nacionales del Deporte, y en la visita a España de los Reyes de Jordania, el Rey Abdalá y la Reina Rania le agasajaron con un rifle de metal labrado y una silla de montar. Entre los 80 obsequios para doña Letizia figuran muchos detalles personales, como varios bolsos, uno con motivo de un almuerzo en La Coruña el 19 de febrero con el entonces presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva y su esposa, otro de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en su visita de Estado a Francia y otro fruto de la visita a España del presidente de Perú, Ollanta Humala.

Igualmente se reseñan pañuelos, un echarpe del Senado de México durante la visita de los Reyes a este país, pañuelos, algún collar, dos fulares o unos pendientes y un anillo entregados por la embajadora de Omán en España. También una "camiseta verde Palencia International Junior College" con motivo de la apertura del curso escolar en un centro educativo de Palencia, y otra camiseta, con gorra, calcetines y pañuelo de Georgetown obtenido en su visita a esta universidad estadounidense.

De la Academia de Artillería la Reina se trajo a Zarzuela el libro "Oración de apertura de la Real Academia de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería" y del viaje oficial de los Reyes a EEUU, el libro "America Grown" del presidente Barack Obama y su esposa Michelle. También hubo en 2015 regalos conjuntos a ambos Reyes, como una alfombra tunecina en la inauguración de Fitur, una espada de escayola, también en el viaje a EEUU, cuatro delantales de Cáritas con motivo de las audiencias en Oviedo de los Premios Princesa de Asturias 2015 y un décimo de lotería de la Agrupación Deportiva Ribadedeva del que no se concreta si fue o no premiado.

Para sus hijas, la Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos les hizo llegar dos muñecas durante la visita de la Reina a la Expo de Milán, mientras que Cruz Roja entregó a doña Letizia dos peluches y dos bolígrafos en una visita de trabajo con esta entidad. La Brigada de Infantería Mecanizada "Guzmán el Bueno" dio al Rey tres polos para sus hijas, Barack Obama dos cajas con puzzles "Bo Obama" y la Universidad de Georgetown, dos sudaderas. En 2015 el Rey Juan Carlos recibió portarretratos, monedas conmemorativas, libros, un plato ruso de porcelana, gemelos y un llavero, y doña Sofía algunos pañuelos, un retrato, un joyero, libros y una maqueta del Hospital Materno Infantil La Paz, entre otros detalles.

Felipe VI sube los sueldos de la Familia Real el 1%, como los funcionarios

Al mismo tiempo, la Casa Real ha informado de que Felipe VI ha decidido aplicar a la Familia Real y al personal de la Zarzuela la misma subida del 1 por ciento establecida en las retribuciones de los funcionarios, de modo que él percibirá 236.544 euros brutos en 2016, doña Letizia 130.092 euros y el Rey Juan Carlos 189.228 euros. Estos datos han sido facilitados hoy por la Casa del Rey, que publica en su web oficial el desglose de los 7.775.040 euros consignados en los presupuestos generales del Estado como asignación global para esta institución, la misma cantidad que en los dos ejercicios anteriores, después de cuatro años de recortes.

El 1 por ciento de subida de sueldos, en línea con el sector público, se aplica tanto a Felipe VI, la Reina Letizia, don Juan Carlos y doña Sofía como a los altos cargos, al personal laboral y a los complementos retributivos que se puedan asignar a trabajadores procedentes de organismos como Patrimonio Nacional, Parque Móvil del Estado, Servicio de Seguridad, Cuarto Militar o Guardia Real. Al igual que en 2015, la retribución de don Juan Carlos representa un 80 por ciento de la de Felipe VI, mientras que la percibida por la Reina Letizia supone un 55 por ciento y la de doña Sofía, fijada en 106.452 euros, un 45 por ciento.

En el área de Transparencia de la web, abierta por la Casa del Rey en diciembre de 2014, se hacen públicas también las retribuciones actualizadas a 2015 de los altos cargos de Zarzuela, encabezados por el jefe de la Casa, cuyo sueldo bruto fue de 136.530 euros, mientras que el secretario general cobró 134.227 y el consejero diplomático y jefe de la Secretaría del Rey Juan Carlos percibió 131.529 euros.

El desglose de los presupuestos de la Casa para 2016 es similar al del año anterior en todos los capítulos y, así, la partida más destacada es la de gastos de personal, con 3,83 millones de euros, seguida de gastos corrientes en bienes y servicios (casi 2,93 millones), Familia Real (662.316 euros), inversiones reales (195.000 euros) y fondo de contingencia (155.500 euros). Igualmente están a disposición de los ciudadanos en la web oficial la ejecución presupuestaria de 2015 y el informe redactado sobre este ejercicio por la interventora de la Casa del Rey, quien confirma que se ha logrado un ahorro total de 177.130 euros respecto a lo presupuestado, al ejecutarse un 97,72 por ciento de la cantidad global asignada por el Congreso.

La partida presupuestada para la Familia Real en 2015 fue ejecutada en su integridad, como en ejercicios anteriores, mientras que, en la cuantía destinada a gastos de personal, el grado de ejecución llegó al 99,31 por ciento. A petición de la propia Casa del Rey, la asignación presupuestaria global de esta institución se mantuvo congelada durante 2010 y disminuyó un 12,58 por ciento en los cuatro años siguientes, hasta quedar en 7.775.040 euros para el 2014, cantidad que se mantiene invariable desde entonces.