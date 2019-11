Indignación en los chats internos de 'Más País' contra Íñigo Errejón y la gestión postelectoral

Más información Crisis interna en Más País y duras críticas a Errejón

La tensión interna en el seno de 'Más País' ha terminado por estallar en los territorios donde el partido de Errejón no consiguió representación. La situación es especialmente complicada en Barcelona. Allí varios responsables de la campaña electoral en Cataluña han abandonado la organización y el partido, acusando a los representantes de Más País en ese territorio de "irracionalidad" y "conspiranoicos".

"La situación es insostenible", "me parece muy triste que no se pueda hablar de política cuando no interesa". Son algunas de las frases que en las últimas horas pueden leerse en los chats internos del partido. Unos pantallazos a los que Antena 3 Noticias ha tenido acceso. En esas conversaciones de Telegram algunos de los exorganizadores de la anterior campaña relatan cómo los administradores de los grupos borran los mensajes más críticos con la campaña electoral: "es incalificable".

Ese malestar interno en Más País va a más y está desmotivando a muchos inscritos en la Ciudad Condal. "Mi interés por este proyecto queda muy tocado", afirma otro militante. Algunos tratan de apagar el fuego pero la mayoría de quienes se quejan ya han abandonado los grupos de trabajo.

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, Iñigo Errejon está llamando a todos los territorios donde 'Más País' se presentó a las elecciones para comunicarles que a partir de ahora deben mantener un perfil bajo y entender que ellos no tienen el protagonismo político ni la iniciativa. Que hay que adaptarse a la nueva situación. Allí donde no han conseguido representación ha sentado bastante mal que Errejón haya tardado más de una semana en comunicarse con ellos. Se sienten abandonados.

Especialmente complicada es la situación en Murcia, donde inscritos que llegaron a participar en la limpieza y repintado de un local se quejan ahora de que no han recibido información ni noticias desde el 10 de noviembre; en Euskadi, además, prácticamente ya no hay estructura. Muchos inscritos de base han abandonado la formación tras los malos resultados.

La dirección de 'Más País' resta importancia a la fuga de responsables territoriales y asegura que "son voluntarios que discuten de temas". Según fuentes del partido el grupo de Telegram que administra el número uno por Barcelona, Juan Antonio Geraldes, sólo "es un grupo territorial de apoyo a la candidatura"

'Más País' ha logrado en las elecciones generales tres escaños en el Congreso de los Diputados, una cifra lejana a las expectativas de su líder que esperaba conseguir grupo parlamentario propio y 15 diputados. Aún así, Íñigo Errejón se mostró 'orgulloso' de los resultados obtenidos en las elecciones, que definió como 'moderados'.