La conversación entre Aldama y Carmen Pano sobre Claudio Rivas: "Se lo ha quedado todo"

La trama de los hidrocarburos está acusada por defraudar más de 182 millones evitando pagar el IVA de los combustibles. Hay varias empresas investigadas, y dos hombres que, según la UCO, eran "imprescindibles" para que esos negocios salieran adelante. Esas dos personas son Claudio Rivas y Víctor de Aldama. La Guardia Civil los sitúa en la "cúspide" del entramado. De hecho, ambos estuvieron en prisión por este caso, aunque ahora están en libertad con medidas cautelares. Aldama consiguió salir de la cárcel gracias a su declaración en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo' en el que la guardia civil le sitúa como "nexo corruptor" de la trama.

Antena 3 Noticias ha accedido a uno de los audios que la UCO tiene en su poder sobre esta trama. Se trata de una conversación de septiembre entre Víctor de Aldama y Carmen Pano, la mujer que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE, que declarará en marzo como imputada.

"Nos han dicho es que habías contratado a unos colombianos para matarnos"

En esta conversación Pano y Aldama apuntan directamente a Claudio Rivas, llegando a decir que el empresario "se ha quedado con todo", y que Pano sólo tiene "90.000 euros". Además, al inicio de ese encuentro Aldama pregunta a Pano sobre una información que Rivas ha contado. "Lo último que nos han dicho es que habías contratado a unos colombianos para matarnos", sostiene Aldama, que llega a decir que él considera a Pano "como una madre". Pano niega estas acusaciones, y apunta de nuevo a Claudio Rivas. Para la empresaria, Rivas ha intentado enfrentarla con Aldama, y así se lo traslada al presunto comisionista del Caso Koldo. "No sabes lo mal que nos lo está haciendo pasar Claudio", afirma Pano, que añade que hasta que Rivas no las vea "arrastradas" no va a parar.

Además, en los audios, Carmen Pano afirma claramente que cree en la inocencia de Aldama. Y que espera que lo que sostiene la UCO sobre el empresario en el 'Caso Koldo' y en la trama de los hidrocarburos quede en nada.

Entre el 5 de marzo y el 13 de abril, declararán 17 personas relacionadas con los hidrocarburos. Entre esas comparecencias están las de Carmen Pano y su hija Leonor, o la del empresario Alberto Escolano, investigado también en el caso Koldo por cobrar presuntas comisiones en contratos de mascarillas. Sin embargo, entre esas primeras declaraciones del caso, el juez Santiago Pedraz aún no ha solicitado la declaración de Víctor de Aldama.

