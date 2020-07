El Congreso reprueba a Rafael Catalá por su "responsabilidad directa" en el 'caso Lezo'

El Pleno de Congreso ha reprobado esta tarde con el apoyo unánime de todos los grupos del arco parlamentario, salvo el PP, al ministro de Justicia, Rafael Catalá; al fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza; y al fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, por su implicación en el caso Lezo.

Ante la presencia del propio Catalá, quien ha asistido desde su escaño a todo el debate, la Cámara ha avalado la moción de reprobación presentada por los socialistas contra él por el caso Lezo y por los nombramientos "a dedo" de Maza y Moix, así como por "poner el Ministerio de Justicia al frente de una estrategia de defensa de los corruptos del PP".

No obstante, esta iniciativa no es vinculante para el Ejecutivo, de manera que Mariano Rajoy no está obligado a cesarle, habida cuenta de que ya tuvo un ministro reprobado que no fue destituido, caso del extitular de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Catalá se defiende y dice estar "comprometido" con una Justicia independiente

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho tras su reprobación en el Congreso que está "comprometido" con una Justicia independiente y una Fiscalía "autónoma" al servicio del interés general y que seguirá trabajando en ello todo el tiempo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decida.

Después de salir adelante su reprobación con el apoyo de toda la oposición, el ministro ha señalado que cree que tiene la "confianza" del presidente para continuar en su cargo y, por tanto, continuará al frente del ministerio "con toda la ilusión y toda la energía". Ha explicado que él ha sido designado por Rajoy, que es quien tiene "la confianza" de la Cámara y es la persona que puede nombrar ministros y cesarlos. "Ese es nuestro modelo democrático", ha subrayado.