El Congreso homenajea a las víctimas del terrorismo: "Ampararlas es defender nuestra libertad"

Este martes, las Cortes Generales han homenajeado a las víctimas del terrorismo en un acto descafeinado por la ausencia de la directiva de PP, VOX y varias de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Su falta ya se notó el año pasado. El acto se ha celebrado con un hemiciclo del Congreso medio vacío.

En esta ocasión, la convocatoria de elecciones anticipadas para el 23J ha obligado a reubicar el homenaje a la Sala Constitucional de la cámara baja. Igualmente, no se ha llenado. La dirección del Partido Popular ha dejado toda su representación en sus dos miembros de la Mesa del Congreso y Vox se ha negado a participar en el homenaje como protesta por los acuerdos del Gobierno con Bildu durante esta legislatura.

Varias asociaciones de víctimas denuncian "cinismo"

Tampoco han acudido la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), una decisión que han tomado "en coherencia con su trayectoria". Las dos asociaciones han mostrado sus discrepancias ante la presencia de Bildu. "No se puede homenajear a las víctimas del terrorismo y gobernar con el apoyo de los que son los representantes de ETA en las instituciones", afirma AVT.

"Pido que el marcador de las víctimas no vuelva a quedar a cero"

Tomas Caballero, presidente de FVT, ha lamentado que "hoy, agotada la legislatura, no se haya producido ningún avance ni compromiso a futuro. Hoy pido que el marcador de las víctimas no vuelva a quedar a cero". "Están vulnerando derechos cuando incluyen en listas a terroristas que no hayan condenados los atentados. Ante situaciones tan dolorosas como ver en listas a condenados, profundicen en la negociación. A los que se cobraron la vida de padres, hermanos, amigos... Condenados por violación no pueden ejercer, pero los que asesinaron sí pueden aspirar a sentarse en los escaños. Deberían no poder acceder al sufragio pasivo. Que la verdad, la memoria, la dignidad y la Justicia vuelvan a la Cámara y no queden en el olvido", ha añadido.

Covite no acude a este homenaje desde el año 2011. Denuncia que la presencia de "partidos políticos que justifican la existencia de ETA y que no condenan la violencia terrorista", en referencia a Bildu, supone "un ejercicio de cinismo".

El Congreso organiza este homenaje desde 2010

Sí han acudido al homenaje varios representantes de otras asociaciones de víctimas del terrorismo y el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha presidido el acto al que también ha acudido el presidente del Senado, Ander Gil, y miembros de la Diputación Permanente.

"Conocer el pasado es resistir al olvido"

"Amparar a las víctimas es defender nuestra libertad. ETA fue derrotada", ha manifestado Batet. "¿Para qué sirve la historia? Para ser valientes. Conocer el pasado es resistir al olvido. Es una lección de nuestro pasado que no puede volver atrás. Unos hechos que han marcado hitos en nuestra sociedad. Unidad de demócratas", ha agregado.

"Cuando volvemos atrás vemos historias de compromiso, de determinación y de coraje. El acto de hoy reivindica esa memoria. Atesorar el valor de lo que hemos hecho como sociedad da valor, memoria, justicia y reparación. Muchas gracias", ha recalcado Batet.

El Congreso de los Diputados celebra este homenaje cada año desde 2010, año en el que se aprobó una declaración institucional para instaurar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo, en memoria de Begoña Urroz, asesinada con veintidós meses de edad en 1960 por una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara (Gipuzkoa).