Una concejala de Torrox desata la polémica al 'asistir' a un pleno telemático desde una tumbona en la playa

La pandemia de coronavirus ha provocado que los políticos tengan que celebrar sus plenos de forma telemática, como ha hecho la concejala de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Torrox, Paula Moreno Santos. Pero el lugar desde donde lo ha hecho la edil del PP ha desatado la polémica.

Paula Moreno ha participado en el pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental desde una tumbona en la playa. Tras el revuelo generado después de que las imágenes de la reunión telemática salieran a la luz, la concejala ha decidido explicarlo a través de su cuenta de Facebook.

Ha asegurado que estaba cumpliendo con sus "responsabilidades y obligaciones fuese cual fuese el fondo de pantalla" y reconoce que había ido a la playa porque le había hecho una promesa a sus hijo, recalcando que lo ha hecho "cumpliendo con todas las medidas de seguridad y con mi derecho a la conciliación de mi vida familiar y laboral".

Esta es sido la explicación completa que ha dado la concejala de Torrox:

"Viendo el revuelo que se ha montado por mi asistencia a un pleno telemático desde la playa tengo que decir:

1. Estaba cumpliendo con mis responsabilidades y obligaciones fuese cual fuese el fondo de pantalla, asistiendo en todo momento a la junta. En algunos casos hay quien no muestra su cara y por lo tanto puede quedar en entredicho su asistencia. Yo no me escondo porque no tengo motivos para hacerlo.

2. Después de 3 meses de confinamiento hoy he cumplido mi promesa con mis 3 hijos de llevarlos a la playa, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y con mi derecho a la conciliación de mi vida familiar y laboral.

3. He trabajado en estos 3 meses ha destajo junto a mi Alcalde y equipo de gobierno de lunes a domingo siempre con el objetivo de que Torrox y sus vecinos se viesen lo menos perjudicados en esta pandemia del Covid-19.

4. Considero que nuestro trabajo es intachable, cuenta de ello es que la oposición y las formaciones políticas contrarias tienen que recurrir a métodos tan ruines y rastreros contra mi persona ya que no pueden hacerlo contra nuestra responsabilidad política.

P.D: Si esta situación se diese en otras siglas políticas estoy segura que se recibiría un aplauso sonoro por conciliar la vida laboral y familiar".

De todo esto me quedo con la cara de felicidad de mis hijos disfrutando con su padre en la playa mientras su madre durante una hora cumplía con su responsabilidad laboral