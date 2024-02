Un concejal de Movilidad del PP en Castellón acumula 167 multas por aparcar de forma irregular

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castellón desveló este miércoles que el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha acumulado presuntamente durante el último año 167 sanciones por aparcar de forma irregular en la zona azul.

El PSPV pidió explicaciones sobre el dinero que adeuda el concejal de Movilidad y sobre las medidas que va a adoptar la alcaldesa al respecto.

Según los socialistas, del total de 167 multas, 33 estarían pagadas a razón de 5,25 euros, "pero lo escandaloso es que existen nada menos que 134 que no pagó en tiempo y forma, por lo que ya pasan a expediente sancionador por parte del ayuntamiento".

La denuncia le ha llegado al grupo municipal del PSOE a través de un vecino que se puso en contacto con ellos de forma reiterada. "El concejal Ramírez ha colocado en su vehículo, que es un renting, la tarjeta verde para poder aparcar en zona verde pero se da la circunstancia que esta calle no existe este tipo de zona y, además, esa tarjeta corresponde a otra calle", señalan fuentes socialistas.

El concejal socialista Jorge Ribes afirmó en el Pleno que se está "ante un escándalo mayúsculo, porque hablamos nada menos que del concejal de Movilidad, el que se encarga de controlar el buen desarrollo de todas las normas que afectan al aparcamiento de la ciudad, y resulta que nos encontramos con un edil del PP que presuntamente incumple la zona azul y que presuntamente no ha pagado las multas".

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, aseguró este jueves que la dimisión de Ramírez no está sobre la mesa en estos momentos, aunque reconoció que su actitud "estéticamente no queda bien", pero "estas multas que han aparecido son de fechas en las que él ni siquiera era concejal y, en cualquier caso, él está pagando esas multas y no estamos ante un delito, sino ante una cosa que, evidentemente, cuando llega la sanción él la está pagando".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, rechazó realizar declaraciones al respecto y señaló que se remite a las explicaciones que ha dado el equipo de gobierno, las cuales "comparte y respeta".

Según ha dicho, "es un asunto del ámbito municipal y me remito a las explicaciones que ha dado el equipo de gobierno del Ayuntamiento". "Vaya por delante que soy de la máxima exigencia para que cualquiera pague todo lo que debe, y debe ser así, pero entiendo que las normas son las mismas para todos, y cuando se piden dimisiones hay que pedir para todo el mundo, no solo para unos cuantos", ha dicho