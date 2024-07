¿Cómo quedan ahora las cinco comunidades en las que gobernaban PP y Vox?

Este jueves por la noche saltaba la noticia. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox acordaba salir de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en consecuencia, aseguraba el líder del partido, Santiago Abascal, a la "agresión" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al "obligar" a las comunidades a acatar el reparto menores migrantes no acompañados. El líder de Vox lo comunicaba tras la reunión extraordinaria de la dirección del partido, en la que también avanzaba que los vicepresidentes autonómicos de su partido presentarían este viernes su dimisión.

En concreto, el PP acordaba acoger a 110 niños migrantes en las comunidades donde gobernaban juntos. Con esta decisión, el líder de Vox comunicaba que su partido se retira de los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia con la dimisión de sus vicepresidentes, para pasar a ser una oposición "leal y contundente" en dichas comunidades, de la misma forma que rompe el pacto de investidura en Baleares.

"Es imposible pactar con el que no quiere hacerlo", decía Abascal, quien ha acusado a Feijóo de pretender "imponer políticas de fronteras abiertas" y ha advertido de que "nadie ha votado" a Vox ni al PP para que se mantenga la "invasión" de emigración ilegal y de menores no acompañados en España.

¿Cómo queda cada comunidad?

El final de cada relación ha sido diferente dependiendo del territorio. La Comunidad Valenciana termina como empezó y firma el divorcio rápidamente. El presidente Carlos Mazón ha decretado el cese de los tres miembros de Vox de su gobierno: Vicente Barrera como vicepresidente, Elisa Núñez como consellera de Justicia y José Luis Aguirre como conseller de Agricultura. Mazón también reduce de diez a nueve las consejerías de su gobierno tras la salida de Vox. También criticaba que la detonación de los pactos llegaba desde Madrid.

En cuanto a Extremadura, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, Ignacio Higuero, designado por Vox, anunciaba su baja en el partido la próxima semana, todo ello tras conocer que la presidenta de la comunidad, María Guardiola (PP) dijera que continuará en su puesto. Higuero resaltaba que a pesar de entender el cambio de Vox, él no lo comparte. "Entiendo el giro que ha tomado Vox pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo me uní a este proyecto, el proyecto era defender a Extremadura, que Extremadura avanzara, sacar a Extremadura de esas políticas de izquierda que nos tenían absolutamente en la última cola de todo. El proyecto era muy bonito, ilusionante, y yo me metí para defender a los extremeños y a Extremadura", sentenció.

En Castilla y León, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), ha confirmado su dimisión en el Ejecutivo, una decisión que "no ha sido fácil", tras haber reflexionando "en los últimos días" teniendo en cuenta "los acontecimientos que han ido presenciándose en el debate regional, pero también en el debate a nivel nacional", explicaba García-Gallardo asegurando que Feijóo no les ha dejado otra alternativa. Además de él, otros dos consejeros de Vox, Industria y Agricultura, Mariano Veganzones y Gerardo Dueñas, han sido cesados.

En Murcia, el vicepresidente autonómico de la Región, José Ángel Antelo, ha dado a entender la ruptura con el Gobierno murciano con su ausencia a la reunión semanal del Ejecutivo. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, no convocará elecciones autonómicas tras la ruptura por parte de Vox del pacto para la gobernabilidad de la región, por lo que explica que gobernará en minoría "poniendo por delante el interés general" de los ciudadanos y con la "mano tendida" al consenso del resto de grupos. Así lo ha comunicado en una rueda de prensa el portavoz del PP, Joaquín Segado.

En cuanto a Aragón, el vicepresidente primero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno, Alejandro Nolasco (Vox), ha comunicado su dimisión. "Hemos hecho muchas cosas por Aragón", remarcaba, a la vez que ha mostrado su agradecimiento a todos sus compañeros. "Nosotros tenemos palabra, tenemos conciencia, no estamos aquí por sillones", ha dicho. Nolasco asegura que dimite "de conciencia" tras el acuerdo adoptado en el comité nacional de Vox de romper los gobiernos autonómicos en coalición con el PP, mostrándose satisfecho de su labor en el ejecutivo regional.

