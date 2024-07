¿Por qué Vox decide romper ahora los pactos con el PP? Estas serían las razones de Santiago Abascal

El líder de Vox, Santiago Abascal, comunicó este jueves su decisión de romper con el PP y ahora el partido se queda en una situación delicada porque pierde algunas vicepresidencias autonómicas que tenía. Lo que sí mantiene son algunos Ayuntamientos.

Los de Vox dicen que a esta decisión les ha conducido la postura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ya les avisaron: darían por "rotos" los pactos autonómicos si aceptaban la distribución de menores migrantes no acompañados en la Conferencia del pasado miércoles 10 d julio en Tenerife. Y así fue. La única región que no secundó el acuerdo fue Cataluña.

Las elecciones de 2019 fueron su 'techo' electoral. Consiguieron 52 escaños. Después, el partido ha tenido fuertes desavenencias. Entre ellas, la salida de algunos de sus líderes más reconocidos, como Macarena Olona o Iván Espinosa de los Monteros.

La estabilidad al partido de Abascal parecía llegar con la alianza que crearon en cinco gobiernos autonómicos, pero las elecciones europeas supusieron un varapalo.

¿Por qué rompe Vox con el PP ahora?

Aunque es difícil saber la respuesta. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿qué es lo que gana Vox con este movimiento, con romper su acuerdos autonómicos con el Partido Popular? En definitiva, Abascal trata de recuperar algunos de los800.000 votos perdidos contra el partido de Alvise ('Se acabó la Fiesta') en las últimas elecciones europeas. Algo que explicaría también el movimiento que han hecho en Europa, donde se han aliado con Viktor Órban, el primer ministro de Hungría.

A priori no parece un movimiento electoral para marcar distancias con el partido de Feijóo porque, en principio, no hay elecciones a la vista, excepto si no hay acuerdo en Cataluña.

Al dar este paso "quirúrgico", como lo define Abascal, Vox da la imagen ante sus aliados europeos -especialmente en el tema de la inmigración- en un momento en el que se está reconfigurando la extrema derecha en Europa.

Aunque insisten en negarlo públicamente, en la sede de Vox saben que Alvise les está haciendo mella con un discurso extremista que puede llevar a los votantes de Vox.

Abascal asume las consecuencias

El líder de Vox ha declarado públicamente que asume personalmente las repercusiones de esta decisión de acabar con los gobiernos de coalición en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura.

"Quizá le han obligado a repartirse los menas para que Vox no estén en los gobiernos", ha afirmado Abascal. Y va un paso más allá al advertir de que si los Ayuntamientos son "cómplices de la inmigración ilegal", Vox también romperá los pactos de gobierno en esos municipios.

"No se trata de 300 o 400 ilegales a los que ustedes llaman niños, sino de avalanchas", ha señalado. "En algún momento hay que poner pie en pared con mucha firmeza y sin vacilaciones", expresa Santiago Abascal.

Feijóo: "No aceptaré ningún chantaje"

Alberto Núñez Feijóo asegura que continuará gobernando en minoría y pide a Santiago Abascal que "no entorpezca" la gobernabilidad. Además, ha cargado contra él con dureza y le acusa de imponer la ruptura tras un "chantaje" con la acogida de menores no acompañados.

"No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado", ha señalado Feijóo, que afirma no estar dispuesto "a tragar con cualquier cosa".

Además, el líder del PP ha comparado a Vox con el independentismo, por sus "amenazas", con Podemos y a Sumar por el "espectáculo" y con Sánchez por el "egocentrismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com