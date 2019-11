Si aún desconoces tu mesa y colegio electoral para votar en las elecciones generales del 10 de noviembre, lo primero que debes hacer es revisar tu buzón. La Oficina del Censo Electoral se asegura de que todos los electores conozcan la ubicación de las urnas a las que deben acudir, mediante una tarjeta censal de carácter informativo. Si no has recibido tu tarjeta o la has perdido y no te acuerdas de la mesa y colegio electoral que te corresponde, puedes acudir a la web del INE para saberlo.

El Instituto Nacional de Estadística permite mediante esta mesa que podamos conocer la mesa y el colegio electoral al que debemos acudir durante los comicios. Para ello, debemos seleccionar en la opción 'Consulta de mesas y locales electorales' y posteriormente rellenar los campos obligatorios, relacionados con nuestro domicilio. A continuación, aparecerán algunas sugerencias para comprobar que nuestros datos son correctos. Finalmente, aparecerá el colegio electoral al que tendremos que ir para votar, su ubicación, y también el distrito electoral, la sección y la identificación de la mesa que nos corresponde para votar en las elecciones generales 2019.

Además, los ayuntamientos también facilitan la información que necesitas para votar en las elecciones generales del 10N. Los ayuntamientos de los municipios de mayor tamaño facilitan mediante sus páginas web un herramienta para encontrar la mesa y colegio electoral que te corresponde el 10 de noviembre.