El segundo teniente de alcalde de Barcelona, sobre la declaración de los alcaldes: "Es consecuencia directa de socializar el conflicto"

Jaume Collboni, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, está preocupado por la declaración de los alcaldes pro-referéndum porque son personas elegidas democráticamente. "Es la consecuencia directa de socializar el conflicto que vivimos en Cataluña", ha acusado a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

De mismo modo, critica la presión a la que están siendo sometidos los ediles que han decidido cumplir con la legislación y no apoyan la convocatoria de referéndum fuera de la ley.

En cuanto al pacto entre Ada Colau y Puigdemont, Collboni ha reiterado que no se van a emplear locales municipales en la consulta por lo que el Ayuntamiento como institución no va a participar. Así, los únicos que se comprometen son los políticos del partido de Colau, aunque ellos no compartan su postura, por lo que "no hay motivo para romper nada".