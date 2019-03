Colau comienza en Instagram su campaña electoral para desmentir 'fake news'

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram contando que va a volver a la red social.

Colau ha empezado el vídeo desmitiendo el bulo de que se ha mudado de Pedralbes. "Por ejemplo, hoy estoy en el balcón para enseñaros que yo no me he ido a vivir a Pedralbes, que me lo preguntan muchas veces. Como veis yo sigo viviendo en el mismo piso de alquiler en que resido desde hace muchos años, desde antes de ser alcaldesa".

"Muchas veces es difícil encontrar espacio en los medios para contar cosas con calma. Hace tiempo que echo de menos una forma de comunicar más directa, sin intermediarios, más cercana, que me permita hacer reflexiones más pausadas, dar voz a historias sin voz, desmentir fake news o compartir mi día a día. Por eso, me hace mucha ilusión deciros que a partir de ahora me encontraréis más a menudo por aquí haciendo vídeos como este. Os espero"