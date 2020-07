Cobo: "Gallardón sintió la coacción, amenza e insulto de algunas personas"

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha manifestado este martes que el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, sintió este lunes noche la "coacción, amenaza e insulto de algunas personas" que "actúan en la impunidad" hasta no sabe cuándo.



A su entrada a la Asamblea de Madrid, donde ha asistido al inicio del debate de investidura, ha explicado a los socialistas Jaime Lissavetzky y Ruth Porta la situación que atravesó anoche el alcalde de la capital cuando unos ciudadanos increparon al alcalde por la calle cuando paseaba.



"Algunas personas ni siquiera respetan la parte de la vida privada que puede tener un alcalde, (que es) pasear con mujer e hijos por la ciudad en la que vive y de la que es alcalde porque así lo quieren la mayoría de los ciudadanos", ha lamentado.



"Tienes que sentir, como él sintió ayer, la coacción, amenaza, insulto de algunas personas que reitero actúan hasta no sé en qué momento en la impunidad. Eso es lo que yo creo que no se puede permitir y eso es lo que pasó ayer", ha señalado el vicealcalde.



Preguntado por si el alcalde corrió o no peligro en algún momento ha reiterado que "durante más de 15 minutos" fue "perseguido, insultado, increpado y coaccionado por una serie de personas". "Cuando estás paseando con tu familia, siente miedo, siente preocupación ante una situación que no podemos permitir", ha añadido, para después subrayar que cree que "hay una grabación" que muestra la situación vivida.