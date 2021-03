Ayuso no tendría garantizada la mayoría absoluta en las elecciones anticipadas de Madrid y Ciudadanos sería el más perjudicado

Isabel Díaz Ayuso, hasta este miércoles presidenta de la Comunidad de Madrid, ha convocado elecciones anticipadas para el 4 de mayo. Lo ha hecho tras la doble moción de censura presentada en el Gobierno de la Región de Murcia por PSOE y Ciudadanos, ante el temor de que algo parecido pudiese ocurrir con su ejecutivo.

Tras su maniobra, Más Madrid y PSOE han registrado en la capital de España otra moción, que ha sido admitida por la Asamblea de Madrid.

"Si no llego a disolver la Cámara, la moción de la izquierda me hubiera impedido convocar elecciones y podrían haber derrocado este Gobierno. No puedo permitir que Madrid se pare ahora, que todo se derrumbe", ha asegurado la 'popular', que ha llamado a los comicios para el 4 de mayo "por el bien de Madrid y España".

Victoria con necesidad de pacto

La maniobra, arriesgada, puede acabar con la salida del PP del Gobierno de la CAM o con una mayoría absoluta que refuerce su oposición. Los sondeos realizados a lo largo del último año, apuntan, no obstante a una opción intermedia: una victoria de Ayuso que le obligaría a pactar con alguna otra formación política.

Los 'populares' se moverían en una horquilla de entre 57 y 36 escaños (actualmente cuentan con 30), de acuerdo a los tres últimos grandes sondeos publicados sobre la intención de voto en la Comunidad de Madrid. Según esas mismas encuestas, Ciudadanos se quedaría entre los 10 y los 19 asientos (por los 26 de ahora). No en vano el partido de Inés Arrimadas está en caída libre desde hace varios meses.

Ciudadanos, cuarta o quinta fuerza

Así, la formación Naranja se movería entre la cuarta y quinta fuerza de la Cámara, por detrás de partidos como Más Madrid o Vox. La coalición entre PP y Cs, no obstante, podría llegar traducirse en mayoría absoluta, pero está por ver si Ayuso daría por buena esa alianza (en que caso de que saliera la suma). La coalición con el PSOE o con Más Madrid parece difícil.

Quedaría, entonces, la opción de VOX, que estaría entre los 10 y 20 escaños. O, de nuevo, una triple coalición entre 'verdes', 'naranjas' y 'populares'.

Los socialistas, por su parte, se quedarían entre los 35-38 escaños (ahora tienen 37).

Uno de los barómetros más recientes, publicados en noviembre de 2020, arrojaba que el 26,8% de los madrileños quería que Ayuso -reforzada tras su gestión de la pandemia- repitiese en el cargo. De este modo, el Partido Popular se convertiría en la primera fuerza política, seguida muy de cerca del PSOE de Ángel Gabilondo (25,9%).