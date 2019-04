Ciudadanos rechaza apoyar a un Gobierno presidido por Sánchez "en ningún caso"

El vicepresidente de Ciudadanos (C's), Juan Manuel Villegas, ha señalado que su formación no votará 'sí' a un Gobierno presidido por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y ha criticado la actitud de los dos líderes mayoritarios que, a su juicio, están haciendo "un flaco favor, tanto al proceso legal establecido como a la monarquía".

Durante su intervención ante los medios en la sede del partido en Madrid, Villegas ha señalado que Sánchez propuso este sábado al líder de C's, Albert Rivera, iniciar un proceso de diálogo pero apunta que se ha "equivocado cuando dice que ese diálogo no es para buscar mayorías para formar Gobierno sino para hablar de la situación política".

"Si Ciudadanos se sienta con PP o PSOE es para que puedan sacar adelante un Gobierno estable para España y no para comentar o hacer una tertulia sobre la política actual", ha apuntado. Villegas ha indicado que los dos partidos mayoritarios se han equivocado y deberían tomarse la situación actual con la seriedad que se merece.

Así, ha apuntado que los dos líderes se han enzarzado sobre los turnos en que deben tomar la iniciativa para lograr la investidura, cuando la decisión, según el ordenamiento legal es sea el Rey quien decida quién debe ser el candidato.

"Rajoy ha tirado la toalla"

"No han estado a la altura"

"No han estado a la altura, han utilizado un proceso muy serio, que implica a la Casa Real, como la búsqueda de un candidato para una investidura para defender sus intereses", ha señalado. Además, ha declarado que ambas formaciones han estado "al titular y al politiqueo".

A su juicio, el candidato del PP, Mariano Rajoy, "ha tirado la toalla" en la búsqueda de apoyos para lograr su investidura y Sánchez tampoco ha iniciado ninguna ronda de diálogo y no saben qué quiere. En este sentido, ha recordado que "los acuerdos no caen del cielo" y que "hay que negociar para obtenerlos".

"No tengo claro si miran por los intereses del partido o personales, pero seguro que no han puesto en prioridad el interés general de los españoles", ha criticado Villegas. En este sentido, ha indicado que su formación no se ha movido de lo que dijo en campaña.

En primer lugar que "no formará parte de ningún Gobierno que no presida" y, en referencia a las declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha indicado que desde Ciudadanos no se pide la vicepresidencia. En segundo lugar ha declarado que, como han dicho siempre, no van a votar que sí a ningún candidato, ni del PP ni del PSOE, porque no son los candidatos propuestos por su formación.

Lo que sí se han mostrado es dispuestos a sentarse "siempre" en una mesa porque es su "obligación intentarlo". "Si se llega a algún acuerdo, podremos abstenernos, pero no vamos a entrar en ningún Gobierno, ni del PP ni del PSOE", ha insistido.

El vicepresidente de C's sí ha reconocido que hay partidos, como Podemos, con los que es "imposible" llegar a un acuerdo de Gobierno porque sus programas son antagónicos. "Con PP y PSOE hay discrepancias, pero hay espacio suficiente como para hacer acuerdos", ha reconocido Villegas que, sin embargo, ha reconocido que para que eso sea posible, algún partido tiene que "hacer concesiones".