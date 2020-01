Ciudadanos pedirá crear una comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados de Barcelona y Cambrils

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este martes que su formación pedirá crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado mes de agosto, que se saldó con casi una veintena de víctimas mortales y más de 100 heridos.

En una entrevista en TVE, Rivera ha explicado que el objetivo no es buscar a los responsables políticos del ataque, sino esclarecer qué se hizo mal y qué se puede mejorar en el futuro y "evitar que vuelva a suceder" un suceso similar. "Me preocupa que en un futuro no podamos evitar que vuelva a suceder", ha reconocido.

El líder del partido naranja ha opinado que existe "descoordinación policial" y, a su juicio, es necesario conocer las relaciones entre España y la CIA, entre otras cosas. Rivera ha afirmado que era "necesario" que pasaran unos meses para reclamar una comisión de investigación por "el dolor que han vivido los españoles, sus familias y la gente que sufrió" el ataque.