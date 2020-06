Ciudadanos anuncia que presentará un recurso de amparo al Constitucional por vulneración de sus derechos en el Parlament

Ciudadanos ha anunciado que presentará en los próximos días un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que, con la decisión de la Mesa del Parlament de dar luz verde a las enmiendas de la CUP a la resolución de JxCat, se han vulnerado los derechos de los diputados.

Así lo han explicado fuentes del partido, después de que la Mesa haya rechazado las peticiones de reconsideración presentadas por Cs, PSC y PPC contra la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP, una de las cuales planteaba reafirmar la declaración unilateral de independencia aprobada el pasado 27 de octubre.

Fuentes próximas al presidente del Parlament, Roger Torrent, han argumentado que no era necesario que la Mesa se pronunciara sobre la admisión a trámite de las enmiendas transaccionales pactadas finalmente entre JxCat y la CUP y que se someterán a votación en el pleno. Sin embargo, fuentes de Cs han subrayado que la Mesa "tiene que calificar o inadmitir cualquier texto" parlamentario, aunque a su juicio lo que intenta Torrent es "eludir" una eventual responsabilidad penal al no aclarar si han admitido o no estas enmiendas transaccionales de JxCat y la CUP.