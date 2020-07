CiU se plantearía apoyar una moción de censura para adelantar elecciones

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha asegurado que sopesaría la posibilidad de apoyar una moción de censura para echar a José Luis Rodríguez Zapatero y adelantar elecciones, aunque ha añadido que esto "no pasará" porque al PP le falta "coraje" para plantearlo.

No obstante, Duran ha dejado claro que, si la moción de censura consistiese en sustituir a Rodríguez Zapatero por Mariano Rajoy, CiU no estaría por la labor de apoyar esta operación.

Pero si el candidato alternativo a sustituir provisionalmente al actual presidente del Gobierno fuese "alguien diferente de Rajoy" y su único objetivo fuese "convocar elecciones inmediatamente", CiU estaría dispuesta a "sopesarlo" y a "hablarlo".

"Tendríamos que hablarlo por fuerza, se tendría que analizar y ver cuál tendría que ser la respuesta", ha asegurado Duran. No obstante, Duran ha puntualizado que este escenario no se dará: "Si el PP no ha tenido coraje político de presentar una alternativa a lo largo de estos tres años, cuando era más que justificado, dudo mucho que lo hagan en las últimas tres semanas de legislatura".

Por otra parte, Duran no se ha querido pronunciar abiertamente sobre si CiU debería apostar por entrar en el futuro Gobierno, si bien ha reconocido: "Las consecuencias de la aceptación del pacto fiscal estamos dispuestos que sean las que haga falta". Según Duran, "decidir participar o no en el Gobierno se tendrá que hacer una vez vistas las condiciones que plantea el nuevo Gobierno" y no sólo en función del pacto fiscal sino también teniendo en cuenta el despliegue del Estatut.