Cifuentes ve "una vergüenza" que el Congreso se preste a ser "altavoz de la difamación"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado "muy grave" y "una vergüenza" que el Congreso de los Diputados se preste a ser "altavoz de la difamación" y a "seguir la estrategia defensiva de un presunto delincuente", en referencia al exconsejero madrileño Francisco Granados.

Cifuentes ha comparecido este mediodía en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación ilegal de este partido en el Congreso de los Diputados, a la que ha llegado acompañada por el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, y el portavoz popular en la Cámara, Rafael Hernando.

Antes de entrar, la presidenta ha dicho estar dispuesta a responder a "todo" sobre lo que se le pregunte, aunque ha asegurado que no sabe muy bien por qué le han pedido comparecer. Ha criticado que la Comisión haya basado su petición de comparecencia en las palabras de Granados, "un presunto delincuente" a quien el juez "le quitó la razón", y que hizo unas declaraciones "calumniosas, difamatorias, injuriosas y machistas" en sede judicial "sin aportar ninguna prueba".

"No entiendo que se utilice el Congreso para tratar de dar altavoz a las palabras de un presunto delincuente, y que se utilice para intentar minar a los adversarios políticos en base a mentiras", ha lamentado, antes de apuntar que las instituciones no deberían ponerse "al servicio de un delincuente".

Cifuentes ha dicho que no podrá aportar mucho a la comisión porque de financiación del PP no sabe "absolutamente nada". "Jamás en mi larga trayectoria política en el PP, hasta que fue elegida presidenta hace un año, he tenido responsabilidades que no fueran políticas; jamás tuve responsabilidades que tuvieran que ver con la administración, con las finanzas, con la gestión o con las campañas", ha insistido.

No obstante, ha reiterado su "tolerancia cero" con la corrupción, "afecte a quien afecte", y ha confiado en que la Justicia "investigue y llegue hasta el final".