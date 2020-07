Cifuentes: "No pretendo blindar la Puerta del Sol"

La Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha aseverado este sábado que no pretende "blindar" de agentes de la Policía Nacional la madrileña Puerta del Sol con motivo de las concentraciones que va a celebrar el movimiento 15-M en la céntrica plaza desde hoy sábado hasta el próximo día 15, aunque sí ha aclarado que el número de efectivos que patrullarán la zona será el "suficiente" para garantizar el cumplimiento de la Ley.



En una entrevista concedida a Europa Press Televisión, Cifuentes ha recordado que no va a haber acampadas en Sol y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se van a encargar de que esto no suceda y de que se cumplan los horarios autorizados para las concentraciones, esto es, hoy desde las 17.00 horas a 22.00 horas de forma ininterrumpida y los siguientes días de 12.00 horas a 22.00 horas. Así las cosas, la Delegada ha hecho hincapié en que desplegará el número de agentes necesario para evitar que se produzca una acampada, aunque su intención no es convertir la Puerta del Sol en un lugar "tomado por la Policía".



"(Los agentes) van a evitar que haya acampadas porque son actividades ilegales, no se puede acampar en el centro de la ciudad y yo me voy a encargar de que la Ley se cumpla. Esto no es en absoluto contradictorio con que el 15-M se pueda concentrar y celebrar su aniversario", ha declarado la Delegada del Gobierno, quien se ha mostrado "convencida" de que los hechos se van a desarrollar de forma "absolutamente razonable" porque la mayoría de ciudadanos que quieren manifestarse lo harán por la vía pacífica.



No obstante ha sido tajante al afirmar que si hubiera elementos más radicales o personas que quieren aprovechar esta circunstancia para generar problemas de orden público, entonces se van a encontrar con la Ley. "Si esta protesta radical supone agresión a bienes o personas, la Policía tendrá que intervenir, y según dice la Legislación vigente, cuando en el transcurso de la manifestación se producen actos ilícitos la Policía estaría legitimada a poderla disolver incluso", ha manifestado.