Cifuentes: "No hay un vacío de poder que justifique un congreso extraordinario en Madrid"

Cristina Cifuentes, candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que no prevé que se convoque un congreso regional extraordinario debido a que lo normal es que tenga lugar después de las elecciones generales. A su entender, aunque Esperanza Aguirre haya anunciado que no se presentará, "no hay un vacío de poder que justifique" que se convoque su anticipo porque ella sigue siendo la presidenta hasta entonces.

En cuanto a su futura investidura, Cifuentes ha expuesto que el proceso ha sido lento y que gobernar "no va a ser fácil en ningún caso" porque estarán "en minoría". En este sentido, ha señalado que ahora, además de cumplir con su programa electoral, tendrán que hacer lo mismo con los 82 puntos con los que se ha comprometido con Ciudadanos. Además, ha reiterado que no se ve presidenta "hasta la semana que viene" cuando sea investida.

Sobre su equipo de gobierno, la candidata ha subrayado que está buscando "perfiles" sin pensar en nombres de personas, aunque "no es fácil encontrar gente fuera de la política que quiera dedicarse a ella". Asimismo, ha preferido "dar tiempo" a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, antes de valorar su trabajo.

Cambios en el PP

Cifuentes considera que los cambios en el PP anunciados por Mariano Rajoy son "algo más que cambios cosméticos" porque "potencian" la estructura de la formación. A su juicio, hay "renovación, nuevas caras y gente más joven".