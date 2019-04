Cifuentes dice respetar todas las posturas sobre huelga "incluso" la de Rajoy

Cifuentes ha hecho estas declaraciones en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha acudido al igual que el resto de miembros de su Gobierno con una chapa con el lema 'Yo trabajo por la igualdad'.



Lo ha hecho en respuesta a la pregunta registrada por el grupo parlamentario de Podemos, que tenía interés en conocer la opinión del Gobierno regional sobre "las actuales condiciones laborales de los sectores feminizados en la región".



La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, no ha formulado la pregunta al estar en huelga, al igual que el resto de diputadas de su grupo parlamentario.



En su lugar ha hablado el portavoz adjunto de Podemos, Marco Candela, que no ha formulado la pregunta y se ha limitado a recordar en su intervención que la haría Ruiz-Huerta, "pero está haciendo la huelga convocada por el movimiento feminista".



"Más que valoraciones, lo que hacemos en el Gobierno es trabajar a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y hoy también", ha respondido Cifuentes, que se ha referido a Ruiz-Huerta como "la portavoza".



La presidenta regional ha dicho que "no es un buen ejemplo lo que está haciendo hoy" el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea, ya que en su opinión demuestra "lo poquísimo que le importa" que sean "las propias mujeres las que defiendan sus derechos en esta Cámara", como asegura que están haciendo las políticas del PP.



"Respetamos profundamente la posición de Podemos de hacer huelga, del PSOE, de todo el mundo, incluso la posición del señor Rajoy la respetamos profundamente", ha declarado.



A continuación, Cifuentes ha pedido "el mismo respeto para los muchos hombres y mujeres" que como ella han "decidido venir a trabajar".