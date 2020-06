Cifuentes cree que la moción de censura es "una falta de respeto hacia los madrileños" y que es Podemos quien "va a salir debilitado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarado que la moción de censura presentada por Podemos contra su Gobierno, que se debatirá en la Asamblea regional, es "una falta de respeto hacia los madrileños".

A su llegada a la Cámara, Cifuentes ha dicho a los medios que "quienes van a salir debilitados son los diputados de Podemos" y "especialmente" su portavoz y candidata propuesta a la Presidencia, Lorena Ruiz-Huerta, a quien se ha referido como "una especie de telonera de Pablo Iglesias" con vistas a la moción de censura que Unidos Podemos llevará al Congreso la semana que viene.

"Lo que van a ver los madrileños" es, según la presidenta regional, un "fracaso" por parte de "un partido que perdió de manera estrepitosa en las elecciones" y pretende "plantear una moción de censura a mitad de legislatura". El objetivo de Podemos, ha señalado Cifuentes, es suplir "su falta de proyecto político" y "su falta de ideas" con su "política espectáculo".

Después "del niño de Bescansa" y "los autobuses con las caras", ahora llegan "estas mociones de censura" que, si bien "no tienen ninguna posibilidad de salir", permiten a Podemos "tener un espacio mediático", ha comentado la presidenta regional.

Cifuentes no ha aclarado si participará en el debate, dado que la prerrogativa de intervenir "en todo momento" es "una potestad que tiene el Gobierno" e irá "viendo sobre la marcha" si la utiliza o no. "Dependerá de cómo vaya el debate", ha insistido la presidenta madrileña. También ha asegurado que escuchará "cuál es el proyecto" que defenderá Ruiz-Huerta porque forma parte de su trabajo, aunque ha advertido de que los parlamentarios de Podemos "no han hecho una sola propuesta verdaderamente importante para los ciudadanos" en esta legislatura.

"Lo que hemos presenciado pleno tras pleno es que ellos han estado permanentemente criticando y poniendo en cuestión la política de los Gobiernos anteriores", ha señalado Cifuentes, en cuya opinión Podemos ha "renunciado" a ejercer su potestad de "control" sobre el actual Ejecutivo.

La moción de censura, la segunda que se debate en la historia de la Comunidad de Madrid, no saldrá adelante porque requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Asamblea y sólo contará con el voto a favor de Podemos, ya que el PSOE se abstendrá y el PP y Ciudadanos votarán en contra.