Cifuentes: "Dialogar con Aguado es fácil y con Carmena tengo una relación muy cordial"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que "en Madrid estamos a la cabeza en creación de empleo y empresas" porque "tenemos una política fiscal de impuestos más bajos que favorece eso".

Afirma que "somos la región que más aportamos a la caja común, y que menos recibimos" y explica "una menor presión fiscal supone que las familias tengan más dinero en sus bolsillos".

Asimismo, ha señalado que se comprometió con los madrileños a "seguir con una política fiscal de no subida de impuestos y cuando podamos los vamos a bajar un poquito más".

En una entrevista en Espejo Público, Cifuentes ha manifestado que "Madrid está muy por delante de Cataluña", en todo salvo en fútbol "por ahora", bromea, y sostiene que "cada vez más catalanes y andaluces están declarando en Madrid".

Sobre las críticas de Aznar, Cifuentes fue una de las úncias que criticó la actuación del expresidente del Gobierno. Asegura que ese día se reunía el órgano máximo de dirección del PP y "no me pareció bien que emitiera un comunicado y no lo dijera en el Comité".

Dice que no sabe si a Aznar le pidieron que fuera, pero justifica que eso no es necesario, pues ella misma se fue a Cataluña a hacer campaña sin que se lo pidieran. "Creo que Aznar es una persona importantísima, es un valor", pero "no me parece bien que criticara a posteriori y en forma de comunicado".

En cuanto a las elecciones en Cataluña ha asegurado que "si algo tenemos claro es que no ha sido un plebiscito, y los catalanes han dicho que están a favor de que Cataluña está dentro de España y de Europa". Dice que lo primero que necesita Cataluña es un gobierno estable.

"Los problemas que tienen los madrileños son los mismos que los de los catalanes, temas de desempleo, servicios públicos, pero ¿quiénes se están ocupando de resolver los problemas de Cataluña cuando hablamos exclusivamente del independentismo?", pregunta Cifuentes.

El Ministerio de Empleo ha dado a conocer hoy los datos del mes de septiembre. El número de parados registrados aumentó en 26.087 personas, un 0,64% respecto al mes anterior, hasta situarse el total de desempleados en 4.094.042 personas.

Cifuentes considera que "no es un buen dato del paro, pero es verdad que el dato en septiembre nunca es bueno porque se acaban los contratos de verano".

Cifuentes ha explicado que este jueves en el Pleno de la Comunidad todos los grupos apoyaron las medidas que se aprobaron, hecho que no suele ser muy común.

Ante ello, la presidenta dice que "dialogar con Ignacio Aguado y Ciudadanos es bastante fácil, no tenemos ningún problema. A veces hay diferencias de opiniones, pero el diálogo es constante; mientras que con Carmena tengo una relación muy cordial". Sin emabrgo, dice que el Ayuntamiento de Madrid tiene dos almas, y hay gente de Podemos que no tiene ningún talante de gobierno.

Subraya que "con Rivera tengo buena relación, le aprecio y le tengo cariño personal", por eso cree que "las cuestiones políticas son cuestiones políticas y las amistades hay que separarlas".

Evidentemente en Madrid hay pobreza y hemos aumentado en seis millones de euros para cubrir la renta mínima de reinserción. En estos momentos hay que apoyar a los que tienen menos, por eso hemos bajado las tasas universidades, he congelado el precio del transporte público.

No obstante, indica que "en Madrid tengo que decir que estoy relativamente satisfecha, tenemos una cifra ligeramente mejor, y los datos desestacionalizados son que en Madrid hay 50.000 parados menos y 120.000 personas más trabajando el último año".

La presidenta sostiene que "mi prioridad es la creación de empleo y estamos trabajando para que casi medio millon de parados en Madrid puedan encontrarlo".