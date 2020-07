Chacón a Navarro: "Nunca me presentaré con un programa en el que no crea"

La exministra Carme Chacón ha replicado hoy al primer secretario del PSC, Pere Navarro, que nunca se le ha pasado "por la cabeza" presentarse a unas elecciones con un programa electoral en el que no crea, en respuesta al aviso del líder de los socialistas catalanes para que acepte el derecho a decidir. Chacón ha subrayado que no quiere alimentar la polémica con Navarro, después de que éste haya asegurado esta mañana que no podrá volver a ser candidata del PSC en unas elecciones si no asume el derecho a decidir y, por lo tanto, la defensa de la celebración de una consulta pactada en Cataluña.

Pero Chacón también ha dejado clara su posición a este respecto: "Nunca en la vida se me pasará por la cabeza presentarme a unas elecciones con un programa electoral en el que no crea", ha zanjado. Ha añadido que ella encabezó la lista por Barcelona en las elecciones generales de noviembre de 2011 con un programa que apostaba por el entendimiento entre Cataluña y el resto de España, y ese va a seguir siendo su compromiso.

Este cruce de declaraciones se produce después de que el pasado martes, en el pleno del Congreso en el que se discutían las propuestas de resolución derivadas del debate sobre el estado de la nación, Chacón se desmarcara de las instrucciones de Navarro para respaldar las iniciativas de CiU e ICV sobre la consulta soberanista. Sus otros trece compañeros del PSC en la Cámara baja sí acataron las directrices de la dirección catalana y votaron a favor, pero Chacón optó por no participar en la votación y puso su escaño a disposición de Navarro.

"No voy a apoyar las resoluciones de los tres partidos que han iniciado un proceso de ruptura de Cataluña con España", dijo el martes, una idea en la que, según ha subrayado hoy, se sigue ratificando. Y no lo hace por compromiso y por coherencia, de acuerdo con sus reflexiones, porque está convencida de que hay que seguir apostado por el entendimiento entre Cataluña y el resto del país. Carme Chacón y los otros 13 diputados del PSC fueron multados ayer con 600 euros por incumplir la disciplina de voto del grupo parlamentario socialista, la mayor sanción que se puede imponer.