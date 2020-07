Chacón se "autoimpone" no pensar en volver a ser candidata de su partido hasta febrero

La exministra y excandidata a la Secretaría General del PSOE Carme Chacón ha afirmado que cuando perdió el Congreso de su partido el pasado febrero se dio un plazo de un año antes de volver a pensar si querrá ser candidata de su partido a la Presidencia del Gobierno.

"Me di un año para volverlo a pensar. Por lo tanto, no lo tengo pensado, hasta que no pase ese tiempo no volveré a pensar en ello", ha dicho en una entrevista en La Sexta. Preguntada entonces si no descarta postularse, ha respondido: "Es que no lo he pensado. Me he autoimpuesto ni siquiera a pensar en ello", ha dicho.

Como en otras ocasiones, Chacón no ha opinado sobre cuándo deberían celebrarse las elecciones primarias, pero ha confiado en que la dirección de su partido hará "los deberes a tiempo". Y ha incidido en que el Congreso Federal de febrero dio mandato de que se celebren primarias abiertas para elegir al candidato.

La catalana también ha repasado la actualidad y sobre todo el aspecto económico. Para Chacón las medidas de ajuste están recayendo sobre los más débiles "las medidas de ajuste del Gobierno nos están llevando a un círculo vicioso de cero crecimiento económico y mayor desempleo", además ha añadido que la reforma laboral "está funcionando para despedir".

En la misma jornada en la que Mariano Rajoy ha anunciado una recuperación de la economía española para el año 2014 la ex ministra considera que esta afirmación no tiene valor "ya nos engañó con las previsiones para el año 2013".