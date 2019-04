Celia Villalobos: "Siento que Rita Barberá haya muerto antes de que el juez dictamine la sentencia"

Celia Villalobos preguntada por Rita Barberá, ha dicho que "era una persona muy querida en el partido y que me ayudó muchísimo cuando fui alcaldesa de Málaga". Afirma que "se hacía querer, era accesible, llana, del pueblo..." y para ella "ha sido duro". "Creo que no se lo merecía y no va a vivir que los jueces del Supremo digan no hay causa contra ella; habría sido la felicidad más grande para ella".

"Siento que haya muerto antes de que el juez dictamine la sentencia", ha subrayado.

Por otro lado, la exministra ha afirmado que "la lucha contra la corrupción me parece fundamental en un sistema democrático", y "destrozar una vida política de tantos años, me duele y me preocupa". Cree que "ha habido un linchamiento político para que se fuera de Valencia", pese a que había ganado las elecciones.

Señala que "hay compañeros" de su partido "que no he defendido nunca ni lo voy a hacer" y sostiene que "cuando eres honrado si te pasan cosas de estas, sufres, si eres un cínico, dices bueno, me han pillado, qué le vamos a hacer".