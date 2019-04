Celia Villalobos: "La nueva política no tiene nada que ver con el teatro y ayer hubo mucho"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso, considera que no es acertado "el concepto que Pablo Iglesias tiene de la nueva política". Lo que realmente le preocupa es que el Parlamento "se convierta en un teatro". "Lo importante no es que lleves corbata o no, lo importante es que respetes a los que estamos allí", apunta Villalobos.