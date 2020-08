Isabel Celaá, ministra de Educación: "No he tenido tiempo de ir a colegios, pero en septiembre iremos"

La ministra de Educación, Isabel Celaá, asegura que no podían imaginar que les iba a tocar gestionar esta pandemia de coronavirus, llena de incertidumbres para todos, pero es trabajo de Educación, ir eliminando esas incertidumbres", afirma.

Así lo comentaba en una entrevista realizada por el periodista Carlos Alsina en Onda Cero.

Carlos Alsina le ha trasladado ciertas críticas que se están registrando hacia la ministra Celaá por considerar que ha estado desaparecida en estas semanas de verano y por una cierta falta de liderazgo. Alsina le ha invitado a autoevaluarse y a ponerse su propia nota.

Ante la invitación de Alsina, la ministra de Educación, Isabel Celaá ha reaccionado inicialmente afirmando, "como bien sabes, Carlos, yo soy de Bilbao".

Tras esa aclaración, Celaá ha explicado que "eludir la responsabilidad no ha sido nunca una de mis características. Puedo tener otros defectos, pero ese no. Ese defecto no lo tengo, incluso tengo el otro, el de asumir alguna de las responsabilidades que se rifan en mi entorno, pero ese no lo tengo".

Ante algunas críticas sobre la actitud ausente de la ministra en estas semanas de verano, la ministra de Educación ha afirmado que se ha mantenido todo el verano al pie de obra, como todos los equipos del ministerio. "He pasado agosto hablando con los consejeros, me he retirado de mi despacho apenas ocho o nueve días. Algunos de esos días para acompañar en visitas institucionales, en concreto dos días, al jefe del Estado".

Ante esas críticas, la ministra Celaá ha insistido en que ha pasado agosto completamente disponible y que "si bien me he ido de mi despacho, no me he ido de mi teléfono, por tanto he caminado con el teléfono, he hablado con todos los consejeros y con alguno, más de una vez".

Tras estas explicaciones, Carlos Alsina le ha preguntado si ha tenido la oportunidad en agosto de supervisar en primera persona esas tareas preparatorias del inicio del curso tan importantes que se están realizando en los centros escolares de cara a la vuelta al cole. La ministra de Educación, Isabel Celaá ha matizado que, por el momento, "no he tenido tiempo, pero en septiembre sí, en septiembre sí iremos a los colegios".

A estas visitas se suman, tal como ha explicado Celaá, los trabajos que continuarán en la conferencia sectorial y otra comisión general.

La ministra Isabel Celaá ha concluido invitando a los ciudadanos a ponerle la nota a ella y no ella a sí misma. Celaá ha insistido en que siempre han intentado hacer todo lo posible y lo mejor posible. "Yo le aseguro que trabajamos mucho en el equipo", aclaraba la ministra Isabel Celaá.