Cayo Lara: "Los partidos no pueden vender humo ni cartas a los Reyes Magos"

El coordinador federal de Izquierda Unida ha visitado Espejo Público después de anunciar que no se presentará a las primarias de Izquierda Unida. Lara ha asegurado que "Lo he anunciado ahora en el órgano que correspondía, en el consejo político federal, que es el máximo órgano entre asambleas en Izquierda Unida" y explicaba que "creemos que un candidato o candidata para las elecciones a la presidencia del gobierno necesita un tiempo suficiente para que sea conocido por el conjunto de los españoles y para que sean conocidas las propuestas y el programa político en el que se presenta".

Aunque ha renunciado a las primarias en Izquierda Unida Cayo Lara asegura que sigue "siendo coordinador de esta organización y voy a seguir trabajando porque soy gente de ideología y de compromiso. Este país necesita una organización fuerte de la izquierda".

Lara asegura que "hay algunos parlamentarios que llevan más tiempo que los leones de la puerta del Congreso" y entiende que en la situación actual que vive España "la gente necesita recibir el mensaje de que algunos no nos quedamos pegados a los sillones".

Cayo Lara no ha querido señalar a Podemos pero ha dicho que "no me he referido a un partido concreto pero digo que no se puede vender humo ni cartas a los Reyes Magos" y añade que "si yo soy un ciudadano que estoy escuchando un mensaje y se me dice que lo que me han dicho hasta ahora no vale y que ahora empieza el programa, eso no es bueno".

Lara afirma que a la gente hay que presentarles proyectos sólidos y no humo" y asegura que "la seriedad en la política es algo fundamental", sobretodo después de que "el gobierno de Rajoy ha incumplido, violado y vulnerado sistemáticamente todas las promesas electorales que hizo".