Cayo Lara: "Izquierda Unida tiene la mano tendida para buscar la unidad de la izquierda"

El coordinador federal de Izquierda Unida ha explicado, en relación a si la Audiencia Provincial de Baleares archiva o no su imputación en el caso Nóos, que "si el fiscal Horrach ha recibido presiones obviamente no lo va a decir", y ha insistido en que, no obstante "hay presiones que se ejercen sin tener que decir nada".

"El juez Castro tuvo que hacer casi una tesis en la segunda ocasión para imputar a la hermana del Rey y se conoce que recibió presiones", asegura Lara, y añade que "si esto le ocurre a otra persona que no tiene esta relación con la Casa Real, no se habría producido este debate".

En opinión de Cayo Lara, "quien la hace, la paga es la mejor doctrina que deberíamos tener", "independientemente" de si es un político, empresario o miembro de la Casa Real.



Este domingo Cataluña tiene prácticamente todo preparado para que se produzca la consulta alternativa. Cayo Lara cree que "el acto del 9 de noviembre se convierte en un acto de protesta ante la negativa del Gobierno y del TC a que se pueda hacer una consulta democrática para ver qué opinan los catalanes sobre su futuro".

Lara ha vuelto a insistir en que en Izquierda Unida "defendemos el derecho a decidir y el Estado federal", ya que "pensamos que la idea y figura del Estado federal hubiera sido prioritaria en Cataluña". "Es una barbaridad por parte del Gobierno no haber tenido la sensibilidad suficiente de haber abierto un cauce de negociación para que la consulta se pudiera producir en conjunto de normalidad democrática", ha subrayado.

Asimismo, considera que no hacer la consulta es "negar la democracia", y afirma que "con este debate se está ocultando el principal debate de España, que es el paro.

Lara ha recordado que le pidió dimitir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como un pleno en el Parlamento por el tema de la corrupción, "que afecta a la propia democracia".

A la luz de algunas informaciones que apuntan a que Izquierda Unida se divide ante el ascenso de Podemos, Cayo Lara ha dicho que es cierto que "hay un grupo de Madrid que ha hecho esa manifestación, pero la posición política de la organización federal es que IU va a concurrir en todos los procesos mano tendida para buscar la unidad de la izquierda".

Considera que el PP, "se ha convertido en un problema para la democracia", y "hay que buscar programas de izquierda alternativos".

Asimismo, ha puntualizado que en su partido "nadie es imprescindible en la organización y todos somos necesarios para construir el proyecto de la alternativa".

Sobre la deuda que tiene España, Lara ha pedido una auditoría, ya que considera "insostenible que paguemos 36.000 millones de euros al año, 100 millones de euros cada día", para pagarla, y añade que "si las empresas del Ibex no estafaran, habría dinero suficiente para combatir el déficit".