Cayo Lara desvela que gana 4.500 euros netos al mes en el Congreso y entrega 1.400 a Izquierda Unida

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha informado este jueves que recibe un sueldo mensual de 4.500 euros netos como diputado, de los cuales entrega a la organización todos los meses 1.400 euros y dona otra cantidad que no ha desvelado a distintas ONG. "Estoy ganando como parlamentario un sueldo final similar al que cobraba como coordinador de IU", ha precisado.

Multiplicado por 14 pagas, se trata de una cifra anual por debajo de la que ha declarado el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, como retribución en 2012 (algo más de 67.000 euros).

El líder de IU ha hecho público su sueldo mensual al ser preguntado por los periodistas en los pasillos del Congreso tras reunirse con expertos en economía, fiscalidad o empleo en el marco de la campaña '#ARajoyLeDiría/La voz de la calle en el Parlamento'.

Lara ha querido dejar claro que él, al igual que el resto de parlamentarios y otros cargos de IU, percibe un solo sueldo, en su caso del Congreso, y no reciben "sobres" en negro, sino que los dan "en blanco" a la federación.

No dependen de nadie

En concreto, el también presidente portavoz de la Izquierda Plural destina cada mes a IU un total de 1.400 euros porque la federación de izquierdas no recibe dinero de ninguna empresa y, por tanto, no depende de nadie. "Nuestras posiciones políticas son en función del interés general, y no del interés particular de alguna empresa que pueda pasar recursos, como parece que le suele pasar a algún otro partido político", ha remachado.

En concreto, ha explicado que, de acuerdo con la carta financiera de IU, cada miembro que entra a trabajar en la federación no puede cobrar menos de lo que recibía en su trabajo habitual y ha recalcado que los liberados de la organización cobran entre 2.400 y 2.600 euros mensuales y que el personal técnico se mueve en función de su titulación y de su antigüedad. En todo caso, ha puntualizado que la diferencia salarial del que recibe el sueldo más alto no es más del doble del que percibe el más bajo.

Las declaraciones de la rente, en unos días

En este punto, Lara ha recordado que, tal y como acordaron en el último Consejo Político, IU va a extender el modelo de transparencia que se adoptó en su federación valenciana al conjunto de España y "en unos días" publicarán las declaraciones de la renta de todos y cada uno de los miembros de la organización, tal y como viene solicitando que se haga también con los diputados en el Congreso.

"Eso camina en la línea de la transparencia, y vamos a continuar defendiendo que eso pueda ser así porque todos los que recibimos dinero público debemos estar sujetos a la transparencia plena de esos recursos", ha insistido.