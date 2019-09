La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, ha vuelto a rechazar una posible colaboración electoral con el PP y ha subrayado que el objetivo de la formación naranja en los comicios del 10 de noviembre es "sumar diputados, no imputados". En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva Permanente, Roldán ha dicho que ya se han pronunciado en numerosas ocasiones y de forma clara sobre el planteamiento del PP de concurrir juntos a las elecciones, insistiendo en que "la corrupción resta" a la hora de pedir apoyo al electorado. "Sumar sí, pero con la fórmula de Andalucía, no con la fórmula Gürtel. Queremos sumar diputados, no imputados", ha declarado, refiriéndose a uno de los gobiernos de coalición que ambos partidos han constituido en comunidades autónomas.