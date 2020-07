Castilla-La Mancha reducirá a la mitad sus diputados y eliminará sus sueldos tras la propuesta de Cospedal

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este viernes, con los votos en contra del PSOE, la propuesta del PP, anunciada el jueves por la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, de reformar puntualmente el Estatuto de Autonomía para reducir a la mitad el número de diputados que existe actualmente y eliminar las retribuciones fijas regulares que reciben los diputados.



Durante el debate de esta propuesta, en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, el parlamentario del PP Carlos Velázquez ha calificado de "ejemplar" ambas iniciativas teniendo en cuenta, ha dicho, que los políticos tienen que ser "ejemplo de esfuerzo y sacrificio" y tener una "verdadera vocación de servicio público".



"No queremos que el único merito -de los diputados- sea estar apoltronado en un escaño", ha manifestado ante el plenario Velázquez, donde ha espetado que en el PP no quieren "vividores de la política". Algo a lo que ha respondido desde el PSOE el diputado José Molina, quien se ha preguntado si acaso el PP piensa que Cospedal es una "vividora" de la política.



Molina ha recordado cómo hace meses, cuando el PP acometió la reforma de la Ley Electoral para elevar el número de diputados, el Gobierno decía que "más diputados era más democracia". "Aquí no sobran diputados, sobran los que despiden a miles de empleados públicos como Cospedal" y "los prepotentes y arrogantes" que presentan "ejercicios como este de cercenar la democracia", ha agregado.



El parlamentario del PSOE ha incidido en que ni dejando el Parlamento en 20 diputados los 'populares' van a ganar las elecciones "si siguen cercenando los servicios sociales" y les ha sugerido, irónico, que acometan también una reforma de la Constitución "para que se vote cada 24 años en vez de cada cuatro".



Respecto a la opinión del Gobierno, la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo "aplaude" todas las "medidas de austeridad" que decidan los Gobiernos autonómicos, como pueda ser eliminar el sueldo de los parlamentarios regionales, siempre que cumplan con el objetivo de déficit que tienen marcado. Para este año, el 1,5%.



La portavoz no ha opinado directamente sobre el anuncio de Cospedal y ha defendido los recortes en general. "Esos ahorros son necesarios, lo es la eficiencia, lo es la eficacia. Todos estamos muy comprometidos con la consolidación fiscal", ha dicho Sáenz de Santamaría.



Por su parte, el vicesecretario de Política Territorial del PP y senador, Javier Arenas, ha respaldado la iniciativa de Cospedal. El dirigente 'popular' ha calificado de "necesidad objetiva" la reducción de cargos públicos y ha dado la bienvenida a "todos los esfuerzos de austeridad" que se planteen para lograr cumplir los objetivos de déficit. En este sentido, ha situado la propuesta de la presidenta de Castilla-La Mancha en "al afán reformista" del PP.



"Lo último que se puede hacer ante la crisis es mirar hacia otro lado. Todos los parlamentos autonómicos deberían reducir el numero de diputados. Lo que va absolutamente contra los tiempos son las propuestas del PSOE y de IU que pretenden incrementar el número de parlamentarios en algunas Comunidad", ha concluído.