Casi 2,5 millones de votantes cambiarían su papeleta si se repitieran elecciones

Un 66,7 por ciento de los españoles cree que se repetirán las elecciones generales frente a un 22,5 por ciento que considera que no será así, según una encuesta de NC Report para La Razón. A un 60,2 por ciento de los encuestados les preocupa que todavía no haya gobierno, mientras que a un 37,6 no les preocupa que sea así, según el sondeo, que determina también que un 82,0 por ciento de los entrevistados repetiría su voto del 20-D, mientras que un 9,7 por ciento lo cambiaría.

Un 41,8 por ciento se decanta por un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos y un 31,2 por el que tendrían PSOE, Podemos y Nacionalistas. El sondeo determina asimismo que un 58,1 por ciento de los entrevistados opina que el rey debiera de retomar su agenda internacional, mientras que un 31,7 por ciento piensa que no debiera ser así.

La encuesta de NC Report para la Razón fue realizada sobre una muestra de 1.000 entrevistas entre los pasados 13 y 17 de marzo.